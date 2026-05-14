Kovačević: Ako SDS proda odluku svog Glavnog odbora o predsjedniku, to će biti njihov kraj

Ne mogu ni da zamislim da Glavni odbor SNSD-a donese odluku da je predsjednik SNSD-a kandidat za neku poziciju, a da se onda sa tim trguje i o tome pregovara - to bi bio kraj SNSD-a, istakao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

Kovačević je rekao da se upravo to dešava u SDS-u. I ako se to na kraju desi, kaže on, to će definitivno i biti kraj SDS-a.

"S druge strane imamo Draška Stanivukovića koji kaže da bi on bio kandidat za predsjednika Republike Srpske, jer pazite molim vas, nema iskustvo i potrebno znanje da bi bio kandidat za člana Predsjedništva BiH.Osim što je Sarajevo stavio iznad Banjaluke i Republike Srpske, za nas je neprihvatljiv i stav da predsjednik Republike Srpske treba biti neko bez znanja, obrazovanja i iskustva. Naprotiv", zaključio je Kovačević u objavi na Iksu.