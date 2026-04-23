Poslije kiše u kratke rukave, kakvo nas vrijeme očekuje?

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH /danas će biti pretežno sunčano i malo toplije, ali vjetrovito, uz prolaznu umjerenu oblačnost koja će se premještati od sjevera ka jugu.

Uveče pretežno vedro i hladnije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 14 do 20, u višim predjelima od devet stepeni Celzijusovih.

Duvaće umjeren do jak vjetar sjevernih smjerova, u Hercegovini jaka bura.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutro je u centralnim i istočnim krajevima je oblačno, a po kotlinama i uz riječne tokove ima niske oblačnosti ili magle.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Sokolac, Han Pijesak, Kneževo i Drinić nula, Mrkonjić Grad, Srebrenica, Šipovo i Ribnik jedan, Prijedor, Novi Grad, Kalinovik i Zenica dva, Doboj i Sarajevo tri, Gacko, Rudo, Tuzla i Bihać četiri, Banjaluka, Zvornik, Foča i Višegrad pet, Srbac šest, Bileća sedam, Bijeljina osam, Trebinje devet i Mostar 13 stepeni Celzijusovih, prenosi Srna.