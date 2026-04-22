Danas promjenljivo, povremeno sa kišom

22.04.2026 08:38

U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti promjenljivo oblačno vrijeme, uz povremenu kišu i pljuskove koji će se premještati od sjevera ka jugu.

Padavine će do večeri prestati i razvedriće se, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha od 11 do 18, na jugu do 22 stepena Celzijusova.

Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena do jaka bura.

U Srpskoj i FBiH jutros preovladava umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano uz malu oblačnost, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Han Pijesak dva stepena, Ivan sedlo tri, Sokolac četiri, Gacko, Mrkonjić Grad, Sanski Most i Sarajevo šest, Prijedor, Novi Grad, Srebrenica i Bugojno sedam, Banjaluka, Bijeljina, Višegrad, Doboj, Jajce, Livno, Tuzla i Zenica osam, Zvornik i Bileća devet, Trebinje 11 i Mostar 14 stepeni Celzijusovih

