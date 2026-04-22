Dnevni horoskop: Ovnove očekuje putovanje, o ribama se priča

Ovan (21.03.–20.04.) - Dnevni horoskop za 22.04.2026.

LjUBAV: Veselićete se mogućnosti jednog putovanja na koje biste mogli poći zajedno. Planiraćete rutu i detalje.

KARIJERA: Ići ćete uzdignute glave i ciljati na visoku poziciju. Prilika je tu. Oko vas ima i nekih zavidnika.

ZDRAVLjE I SAVJET: Zanemarite brige

Bik (21.04.–20.05.) - Dnevni horoskop za 22.04.2026.

LjUBAV: Bićete otvoreni i spremni na svaku vrstu druženja. Oni koji još traže srodnu dušu neka izađu, bez obzira što je radni dan.

KARIJERA: Ne želite da vas upoređuju s drugima, ali za takvu jedinstvenu poziciju treba se i potruditi.

ZDRAVLjE I SAVJET: Duh je iznad materije.

Blizanci (21.05.–20.06.) - Dnevni horoskop za 22.04.2026.

LjUBAV: U inače solidnoj vezi vi danas pokušavate nametnuti svoj stav. Bolje bi bilo sarađivati.

KARIJERA: Vaši nadređeni daće vam novu priliku, a vi ćete je prigrabiti jedva čekajući da se dokažete.

ZDRAVLjE I SAVJET: Poboljšanje.

Rak (21.06.–20.07.) - Dnevni horoskop za 22.04.2026.

LjUBAV: Humor ćete kombinovati sa strastima. Voljenu osobu rado ćete odvući u spavaću sobu, ali uz peripetije i šale.

KARIJERA: Lakoća s kojom radite neće biti proporcionalna vašim rezultatima. Zato će neko pitati da li radite dobro.

ZDRAVLjE I SAVJET: Male nervoze, piše Ehoroskop

Lav (21.07.–21.08.) - Dnevni horoskop za 22.04.2026.

LjUBAV: Zanimljivi susreti, ugodni razgovori uz ponešto vaše samokontrole, humor i dobre vibracije – sve to možete doživjeti danas.

KARIJERA: Oni koji rade u laboratorijama ili institucijama zatvorenog tipa danas dobijaju određene privilegije.

ZDRAVLjE I SAVJET: Duboko dišite. Ljubav.

D‌jevica (22.08.–22.09.) - Dnevni horoskop za 22.04.2026.

LjUBAV: Pred vama je dan kada ćete morati biti malo pažljiviji s voljenom osobom. Poklonite joj neki mali dar.

KARIJERA: Moguće je da ćete se na poslu osjećati kao da ste razapeti na krst. Svako će vući na svoju stranu, a vi ćete biti u sredini.

ZDRAVLjE I SAVJET: Družićete se s mladima.

Vaga (23.09.–22.10.) - Dnevni horoskop za 22.04.2026.

LjUBAV: Nemojte žuriti s udvaranjem. Neka stvari teku postepeno, jer će tako biti čvršće i stabilnije.

KARIJERA: Bez obzira što se ne slažete u potpunosti s nekim od poslovnih partnera, pred vama je pozitivan i stabilan poslovni dan.

ZDRAVLjE I SAVJET: Idite tamo gd‌je vam je dobro.

Škorpion (23.10.–22.11.) - Dnevni horoskop za 22.04.2026.

LjUBAV: Male ljubavne frustracije protegnuće se i na današnji dan. Uz takt i strpljenje sve ćete uspjeti riješiti.

KARIJERA: U nekima od vas čuči konzervativac koji ne da onoj drugoj, naprednijoj strani da se razvije.

ZDRAVLjE I SAVJET: Ne tugujte za prošlošću.

Strijelac (23.11.–21.12.) - Dnevni horoskop za 22.04.2026.

LjUBAV: Bez obzira na sve male zagonetke, danas ćete biti puni vjere i optimizma, pa tako i u svoju ljubav.

KARIJERA: Ono što radite ide u pravcu dugoročnog posla. Ne štedite se, nego potegnite još više jer će se isplatiti.

ZDRAVLjE I SAVJET: Terapije daju rezultate.

Jarac (22.12.–20.01.) - Dnevni horoskop za 22.04.2026.

LjUBAV: Povezanost s voljenom osobom biće jaka, a vi skloni da otvoreno pokazujete osjećaje. Biće vam lijepo.

KARIJERA: Možda će vam se u trenutku učiniti da ste prepušteni sami sebi, ali nije tako. Kontrolišu vas sasvim dobro.

ZDRAVLjE I SAVJET: Male melanholije.

Vodolija (21.01.–19.02.) - Dnevni horoskop za 22.04.2026.

LjUBAV: Vaša društvenost raste i danas ste opet potpuno otvoreni za ljude, druženja i nova poznanstva. Izađite.

KARIJERA: Finansijski rezultati neće biti upitni, ali novi troškovi već su na vidiku. Kad od zarađenog oduzmete, bićete gotovo na istom.

ZDRAVLjE I SAVJET: Oslobodite se predrasuda.

Ribe (20.02.–20.03.) - Dnevni horoskop za 22.04.2026.

LjUBAV: Osjećaji će vas obuzimati poput plime. Bićete skloni da se prepustite ljubavi bez ikakve rezerve. Biće vam uzvraćeno.

KARIJERA: Odlično ćete se povezati s drugima, a primijetićete da ste danas i popularni. O vama se priča.

ZDRAVLjE I SAVJET: Vjerujte u sebe.