Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti promjeljivo oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima, dok se sunčani periodi očekuju na jugu.

Duvaće slab do umjeren vjetar sjevernih smjerova, a u Hercegovini umjerena na udare i jaka bura, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha od jedan do sedam, na jugu do 12, a dnevna od 11 do 18, na jugu do 20 stepeni Celzijusa.

Prema podacima Federalnog hidrometeološkog zavoda, danas je pretežno oblačno sa kišom, a ponegdje je registrovan lokalni pljuskovi.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Čemerno pet, Kalinovik šest, Sokolac i Han Pijesak sedam, Ivan Sedlo osam, Gacko i Kneževo devet, Mrakovica 10, Sarajevo i Rudo 11, Foča, Bišegrad, Tuzla i Bugojno 12, Doboj, Mrkonjić Grad i Srebrenica 13, Zvornik, Srbac, Livno i Zenica 14, Bijeljina, Prijedor, Novi Grad, Ribnik i Jajce 15, Bihać i Sanski Most 16, Banjaluka, Mostar i Bileća 17, te Trebinje 18 stepeni Celzijusovih.