Aplikacija koju koristite svaki dan uvodi naplatu?

Vocap je besplatan više od jedne decenije, ali Meta počinje to da mijenja.

Kompanija testira plaćeni nivo pretplate pod nazivom Vocap Plus, a ako još niste čuli za njega, vjerovatno ćete uskoro. Uvođenje je prvi primijetio VABetaInfo, a Metina sopstvena stranica Centra za pomoć je od tada potvrdila neke od detalja.

Trenutno se Vocap Plus uglavnom bavi personalizacijom. Pretplatnici dobijaju pristup premijum stikerima sa specijalnim efektima, mogućnost zamjene tema i ikonica aplikacije, kao i opciju prilagođenog tona zvona za određene kontakte. Takođe možete pinovati do 20 ćaskanja umjesto uobičajenog ograničenja i dobiti detaljniju kontrolu nad upozorenjima na listi ćaskanja i zvukovima obavještenja.

Za sada je akcenat na kozmetičkim dodacima, ali VABetaInfo napominje da Meta aktivno istražuje više funkcija za premijum nivo, tako da je ovo vjerovatno samo početna tačka. Da bude jasno, nijedna od osnovnih funkcionalnosti ne ide nikuda – razmjena poruka, glasovni i video pozivi i enkripcija od kraja do kraja ostaju besplatni. Vocap Plus je isključivo dodatak, barem za sada, prenosi Digital Trends.

Što se tiče cijena, one nisu zvanično objavljene, ali rane regionalne cijene koje je primijetio VABetaInfo kreću se od 229 pakistanskih rupija (ispod 1 evra) do 2,5 evra. Razlika u cijenama između regiona je prilično značajna, pa očekujte lokalizovane nivoe kada se ovo šire uvede, a Meta navodno razmatra i jednomjesečne besplatne probe kako bi privukla korisnike.

(B92)