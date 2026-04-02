Kako da pročitate obrisane poruke? Jednostavan trik koji mnogi ne znaju

02.04.2026 09:50

Vocap telefon
Foto: Anton/Pexels

Vjerovatno vam se desilo da vidite obavještenje za Vocap poruku koja je ubrzo obrisana, ali telefon ipak može sačuvati njen trag.

Dobra vijest je da ne morate instalirati nikakve sumnjive aplikacije da biste došli do tog teksta. Dovoljno je da iskoristite opcije koje već postoje u sistemu vašeg uređaja.

Gdje se kriju obrisane poruke?

Na Android telefonima postoji funkcija koja bilježi sva obavještenja koja stižu na uređaj. To znači da se poruka registruje onog trenutka kada se pojavi na ekranu, pa čak i ako je kasnije obrisana iz aplikacije.

Ulaskom u podešavanja i pregledom istorije notifikacija možete vidjeti originalni sadržaj poruke koji je poslat.

Ova opcija je posebno korisna kada ne želite da propustite važne informacije, bilo da su u pitanju poslovne poruke, školske obaveze ili dopisivanje sa prijateljima.

Android ima prednost

Na uređajima sa Android 11 i novijim verzijama ova funkcija radi najpouzdanije, jer sistem automatski čuva tekstualna obavještenja. Tako možete ne samo da pročitate obrisane poruke, već i da ih sačuvate za kasnije.

Ako vaš telefon podržava ovu opciju, provjerite da li je uključena. Postoje i dodatne aplikacije koje olakšavaju pregled i pretragu istorije obavještenja.

Šta je sa Ajfon uređajima?

Kod Ajfona telefona situacija je drugačija. iOS sistem obično uklanja obrisane poruke iz centra za obaveštenja, pa ovaj trik ne daje iste rezultate kao na Androidu.

Zbog toga korisnici Ajfona mogu da se oslone na druge metode, poput pravljenja rezervnih kopija razgovora ili korišćenja alata za čuvanje podataka u skladu sa pravilima privatnosti.

Kako da imate veću kontrolu nad porukama

Ako želite da budete sigurni da ništa ne propuštate, možete uključiti zvučna ili vibraciona obavještenja za bitne kontakte. Takođe, povremeno provjeravajte istoriju notifikacija.

Dodatni savjet je da kombinujete ovu funkciju sa bekapom Vocap razgovora. Na taj način ćete imati veću kontrolu nad podacima i moći ćete da pristupite porukama čak i nakon promjene ili resetovanja telefona, prenosi Informer.

