Eksplodirao još jedan Starlink satelit

01.04.2026 14:24

Starlink satelit
Foto: Printscreen/Youtube/Spaceflight Now

Nakon sličnog incidenta iz decembra, još jedan Starlink satelit je neobjašnjivo eksplodirao.

Kompanija SpaceIks saopštila je da je izgubila kontakt sa Starlink satelitom nakon što je došlo do "anomalije". SpaceIks ne navodi šta se tačno dogodilo, ali kompanija za praćenje svemira Leo Labs kaže da je "odmah detektovala desetak objekata u blizini" satelita Starlink 34343 nakon incidenta.

"Najnovije analize pokazuju da događaj ne predstavlja novi rizik za Međunarodnu svemirsku stanicu, njenu posadu, niti za predstojeće lansiranje NASA-ine misije Artemis II", naveo je SpaceIks u poruci objavljenoj na platformi Iks. Očekuje se da će satelit i fragmenti sagoreti u atmosferi u roku od nekoliko nedelja. SpaceIks navodi da radi na utvrđivanju osnovnog uzroka.

SpaceIks je pretrpio sličnu epizodu u decembru, kada je iznenada izgubio komunikaciju sa satelitom koji je takođe, po svemu sudeći, eksplodirao. Taj incident se dogodio samo nedjelju dana nakon zamalo izbegnutog sudara sa kineskim satelitom.

Najnovija nezgoda dogodila se na oko 560 km iznad Zemlje, u sve gušćem području poznatom kao niska Zemljina orbita, gdje se trenutno prati preko 24.000 objekata, uključujući svemirski otpad i oko 10.000 Starlink satelita.

U januaru je SpaceIks zatražio odobrenje od FCC-a (Federalne komisije za komunikacije) za "do milion satelita" kako bi kreirao orbitalne data centre. "Nedavno smo podnijeli zahtjev za licenciranje do milion AI satelita", izjavila je predsednica i operativna direktorka kompanije SpaceIks, Gvin Šotvel, u nedavnom profilu za magazin Time. "Iznenađena sam što to nije izazvalo više medijske pažnje. Bila sam sigurna da će to biti velika vijest".

Pročitajte više

