Tajni režim stiže na Instagram: Gledaj sve, a da niko ne zna!

01.04.2026 11:27

Foto: Pexels

Nova opcija pretplate omogućava gledanje Storija bez pojavljivanja na listi, duže trajanje objava i uvid u to ko je ponovo pogledao vaš sadržaj.

Meta testira novu pretplatničku uslugu za Instagram koja korisnicima nudi "ekskluzivne" opcije, poput mogućnosti da Stori objave traju duže od 24 sata. Snimke ekrana koji promovišu "Instagram Plus" primijetili su korisnici na Filipinima i u Meksiku posljednjih dana.

Prema snimcima koje je podijelio konsultant za društvene mreže Met Navara, pretplata na Instagram Plus dolazi sa nizom funkcija fokusiranih na Stori koje inače nisu dostupne korisnicima. To uključuje:

Mogućnost pregleda Storija bez ostavljanja traga na listi gledalaca.

  • Objave koje mogu trajati duže od standardnih 24 sata.
  • Saznajte ko je ponovo pogledao vaš sadržaj.
  • Posebne reakcije za interakciju sa objavama.

Što kaže Meta?

Portparol kompanije Meta potvrdio je ovo testiranje, rekavši da je Instagram Plus trenutno dostupan u "nekoliko zemalja", ali nije precizirao u kojim. Na posebnoj stranici za pomoć na Metinom sajtu navodi se da "ova funkcija trenutno nije dostupna svima".

"Naša nada je da kroz ove testove razumijemo šta je ljudima najvrednije u premijum paketu funkcija", izjavio je portparol.

Takođe je potvrđeno da će "previju" omogućiti ljudima da vide dio tuđeg Storija bez pojavljivanja na listi gledalaca, kao i da se Stori objave mogu produžiti za dodatnih 24 sata.

Cijena i dostupnost

Čini se da su rane verzije usluge prilično pristupačne:

  • Filipini: 65 PHP (oko 1,07 USD) mjesečno.
  • Meksiko: 39 MXN (oko 2,15 USD) mjesečno.

Meta takođe nudi potencijalnim korisnicima besplatan probni period od mjesec dana.

Trka za prihodima izvan oglasa

Ideja je blisko modelovana po uzoru na Snepčet, koji takođe nudi bonus funkcije naprednim korisnicima. Lansirana 2022. godine, ta usluga je prikupila milione pretplatnika i postala značajan izvor prihoda za kompaniju koji ne dolazi od oglašavanja.

Sada i Meta želi da poveća svoje prihode od pretplata. Kompanija je ranije ove godine najavila da će testirati nove tipove pretplata, uključujući i one fokusirane na AI funkcije. Pored toga, Meta agresivnije promoviše i svoje Meta Verifajd pretplate.

Kompanija je takođe nedavno testirala funkcije dijeljenja linkova u opisima objava za pretplatnike, uz ograničenja dijeljenja linkova na Fejsbuku za one koji nisu pretplaćeni, prenosi B92.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

