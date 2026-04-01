Oluja napravila haos u Hrvatskoj: Ostrvo potpuno odsječeno, najgore se tek očekuje

Olujna bura koja je u Hrvatskoj zahvatila područje Kvarnera tokom noći već je izazvala ozbiljne poteškoće, dok meteorolozi upozoravaju da se vrhunac nevremena tek očekuje. Na Krčkom mostu izmjeren je u jutarnjim satima ekstreman udar vjetra od čak 160,2 kilometra na sat, što spada u orkansku jačinu.

Snažan vjetar već je prouzrokovao materijalnu štetu u Rijeci. Na Sušaku je srušena naplatna kućica iznad poliklinike KBC Rijeka, ali u tom incidentu, srećom, nije bilo povrijeđenih. Iz Pomorskog meteorološkog kabineta u Rijeci upozoravaju da će se udari vjetra tokom dana dodatno pojačavati. Iako su temperature tek neznatno niže nego prethodnog dana, jak vjetar znatno pojačava osjećaj hladnoće.

Nauka i tehnologija Više od polovine Evropljana priznaje da u javnosti pogleda u telefon nepoznate osobe

U Lici i Gorskom kotaru već pada snijeg, a postoji mogućnost da ga bura donese i do obale. Nestabilne vremenske prilike zadržaće se tokom srijede i dijela četvrtka, nakon čega se očekuje postepeno smirivanje. Za uskršnje praznike najavljuje se stabilnije vrijeme – sunčano, suvo i osjetno toplije.

Vatrogasci iz Primorsko-goranske županije navode da je noć, uprkos teškim vremenskim uslovima, protekla bez većih intervencija. Do jutra su uklonjena tek pojedina stabla sa saobraćajnica, ali kako vjetar jača, očekuje se povećan broj intervencija, piše 24sata.hr.

"Stvari se zahuktavaju, bura sve jače duva, a telefoni su počeli češće da zvone. Očekujemo porast broja intervencija", navode iz operativnog centra.

Republika Srpska Šobot: U narednom periodu dodatna povećanja plata

Na terenu su sve raspoložive službe, a već su zabeleženi srušeni kontejneri i saobraćajni znakovi. Iz preduzeća Rijeka plus poručuju da će oštećena kućica biti sanirana tek kada vremenski uslovi to dozvole. Saobraćaj se trenutno odvija otežano, jednom trakom.

Problemi su zahvatili i širu saobraćajnu mrežu. Zbog jakog vjetra zatvorena je dionica autoputa A1, saobraćaj je obustavljen preko Paškog mosta, dok su trajektne linije prema Pagu privremeno ukinute.

Na ozbiljnost situacije upozorio je i Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), koji je izdao upozorenja za šire područje Kvarnera, kao i za riječku i splitsku regiju i Velebitski kanal. Riječ je o vremenskim uslovima koji mogu predstavljati opasnost po zdravlje i život ljudi, naročito na moru, ali i prouzrokovati značajnu materijalnu štetu.

Republika Srpska Sar: Zahvalnost Dodiku za ohrabrenje i podršku narodu Izraela

Građanima se preporučuje da prate zvanične informacije, odlože putovanja ukoliko je moguće i izbjegavaju izlaganje jakom vjetru, posebno na otvorenim i priobalnim područjima.