Logo
Large banner

Tinejdžer (16) počinio samoubistvo nakon jezivog pitanja ČetGPT-ju: U telefonu ostavio oproštajne poruke

Autor:

ATV
01.04.2026 10:40

Komentari:

0
Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a
Foto: Pexels / Hatice Baran

Tinejdžer Luka Voker iz Velike Britanije zatražio je savjet od vještačke inteligencije ČetGPT o tome kako da oduzme sebi život, pokazuju rezultati istrage.

Na saslušanju je juče rečeno da je razgovor Luke sa AI alatom bio "jezivo i uznemirujuće štivo".

Luka je navodno lako uspio da "zaobiđe" zaštitne mehanizme ČetGPT-a, tvrdeći da je pitanja o samoubistvu postavljao u istraživačke svrhe.

Mrtvozornik na Vinsterskom mrtvozornom sudu presudio je da je dječak izvršio samoubistvo, izrazivši zabrinutost zbog uticaja softvera vještačke inteligencije. Rečeno mu je da se Luka, koji je nedavno napustio prestižnu privatnu školu, borio sa mentalnim zdravljem i obratio ČetGPT-u za savjet.

Luka je otišao na željezničku stanicu u Hampširu, gdje je narednog dana izvršio samoubistvo.

Njegov telefon je pronašla i istražila Britanska transportna policija. U telefonu je sačuvao 14 poruka za porodicu i prijatelje, u kojima je rekao "zbogom" i "volim te".

"Luka je pitao ČetGPT i dobio najučinkovitije načine na koje ljudi mogu da izvrše samoubistvo na željeznici. To je uznemirujuće, ali nažalost dio savremenog svijeta", rekao je on.

Istraga je potvrdila da je uzrok smrti višestruke traumatske povrede i da je Luka umro samoubistvom. Istražitelj Kristofer Vilkinson dodao je da se osjeća nemoćno u suočavanju sa rastućim obimom vještačke inteligencije i njenim potencijalnim uticajem na mlade.

Roditelji dječaka, Skot Voker i Kler Sela, izjavili su na istrazi da nisu bili svjesni njegovih problema sa mentalnim zdravljem.

Ujutru 4. maja 2025. godine, Luka je rekao roditeljima da ide na posao spasioca, napustio je kuću u 10 sati i otišao na željezničku stanicu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Samoubistvo

Velika Britanija

tinejdžer

ChatGPT

Vještačka inteligencija

Komentari (0)
Large banner

