Tinejdžer Luka Voker iz Velike Britanije zatražio je savjet od vještačke inteligencije ČetGPT o tome kako da oduzme sebi život, pokazuju rezultati istrage.

Na saslušanju je juče rečeno da je razgovor Luke sa AI alatom bio "jezivo i uznemirujuće štivo".

Tenis Brat Damira Džumhura dobio ogavne poruke

Luka je navodno lako uspio da "zaobiđe" zaštitne mehanizme ČetGPT-a, tvrdeći da je pitanja o samoubistvu postavljao u istraživačke svrhe.

Mrtvozornik na Vinsterskom mrtvozornom sudu presudio je da je dječak izvršio samoubistvo, izrazivši zabrinutost zbog uticaja softvera vještačke inteligencije. Rečeno mu je da se Luka, koji je nedavno napustio prestižnu privatnu školu, borio sa mentalnim zdravljem i obratio ČetGPT-u za savjet.

Luka je otišao na željezničku stanicu u Hampširu, gdje je narednog dana izvršio samoubistvo.

Njegov telefon je pronašla i istražila Britanska transportna policija. U telefonu je sačuvao 14 poruka za porodicu i prijatelje, u kojima je rekao "zbogom" i "volim te".

Hronika Djevojka se golim rukama branila od noža: Grad u strahu nakon brutalnog napada na ulici

"Luka je pitao ČetGPT i dobio najučinkovitije načine na koje ljudi mogu da izvrše samoubistvo na željeznici. To je uznemirujuće, ali nažalost dio savremenog svijeta", rekao je on.

Istraga je potvrdila da je uzrok smrti višestruke traumatske povrede i da je Luka umro samoubistvom. Istražitelj Kristofer Vilkinson dodao je da se osjeća nemoćno u suočavanju sa rastućim obimom vještačke inteligencije i njenim potencijalnim uticajem na mlade.

Roditelji dječaka, Skot Voker i Kler Sela, izjavili su na istrazi da nisu bili svjesni njegovih problema sa mentalnim zdravljem.

Svijet Ovog aprila se sve mijenja na granicama

Ujutru 4. maja 2025. godine, Luka je rekao roditeljima da ide na posao spasioca, napustio je kuću u 10 sati i otišao na željezničku stanicu.