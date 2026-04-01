Horor: Gepekovali dječaka (14) pa ga odveli u šumu da mu lome ruke

Zbog sumnje da su protivpravno lišili slobode četrnaestogodišnjeg dječaka koji je ispred jedne kuće u Obrenovcu snimao trening, policija je početkom marta uhapsila Dragana P. (33) i Srđana M. (50).

U međuvremenu, osumnjičeni Dragan je saslušan i iznio je odbranu u kojoj ne priznaje izvršenje krivičnog djela, već je ispričao svoju verziju događaja. Kako saznaje "Blic", njemu je određen pritvor, a žalba na tu odluku je odbijena. Drugi osumnjičeni, Slađan M, pušten je da se brani sa slobode.

Doselio se sedam dana prije napada

Prema dosadašnjim informacijama, Dragan P. i Srđan M. su se vozilom zaustavili ispred dječaka i nakon kratke verbalne rasprave nasilno ga ugurali u automobil. Dječak je vožen po Obrenovcu, a sumnja se da su ga u kolima tukli prije nego što su ga izbacili. Nevjerovatan je podatak da se Dragan P. sa porodicom doselio u kuću ispred koje je dječak vježbao samo sedam dana prije ovog monstruoznog čina.

Ispovijest dječaka: Kleknuo sam na koljena i molio ga da me pusti

Dječak je uz dozvolu roditelja do detalja opisao pakao kroz koji je prošao. Sve je počelo kao obično veče tokom kojeg je snimao vježbe za društvene mreže.

„Jedan je izašao i pitao me šta radim. Nasrnuo je na mene, udario mi šamar, stegao me za vrat i naredio da uđem u kola. Pitao sam ih odakle im pravo, a on je odgovorio: 'Sad ćeš ti da vidiš gdje idemo'. Odveli su me u šumu kod deponije. Bilo je mračno, a on mi je pokazivao mjesto u mraku i govorio: 'Jel znaš ko je ovdje ucrvljan? Završićeš kao on ako ne priznaš i ne vratiš pare'“, prisjeća se prestrašeni mališan.

Dječak tvrdi da mu je Dragan P. prijetio ubistvom i pokušavao da mu polomi ruku, dok je drugi osumnjičeni stajao pored i govorio: „Nemoj dijete!“. Napadač je žrtvu vrijeđao na nacionalnoj osnovi, psovao ga i tvrdio da dječak mora nešto da prizna, iako mališanu nije bilo jasno o čemu se radi.

Napao dijete dok je bio na izdržavanju kazne

Posebno šokira činjenica da je Dragan P. ovo teško krivično djelo počinio dok je formalno bio na izdržavanju zatvorske kazne u kućnim uslovima, i to bez elektronskog nadzora (nanogice).

Porodica dječaka ističe da je on izuzetno istraumiran i uplašen. Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti sprovedeni na dalje postupanje u nadležno tužilaštvo, piše Blic.