Početak aprila donosi mećavu: Ovi predjeli su najviše na udaru

Na vrijeme u Srbiji narednih dana uticaće veoma snažan ciklon. U ovom času snažan ciklon formirao se nad Tirenskim morem i preko juga Italije premješta se ka Jonskom moru.

U srijedu će u Srbiji biti oblačno, na jugu sa slabim padavinama.

Maksimalna temperatura biće od 7 na jugu do 13 stepeni na severu Srbije, u Negoitinskoj Krajini do 15 stepeni.

U Vojvodini će početi da duva jak sjeveroistočni vjetar.

U toku večeri u sklopu ciklona sa juga, veoma snažan oblačni sistem sa kišom, na planinama sa snijegom.

Ovo pogoršanje vremena u toku noći proširiće se na cijelu Srbiju.

U četvrtak će biti oblačno i hladno sa kišom, na planinama sa snijegom.

Na jugu i jugozapadu očekuju se obilnije padavine, naročito ujutro i prije podne, koje će se poslije podne proširiti na centralne delove, Šumadiju i Pomoravlje. U ovim predjelima očekuje se da padne od 20 do 40 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i više od 50 litara, a na planinama i više od 20 centimetara snijega.

Nove obilne padavine ponovo će dovesti do naglog rasta vodostaja rijeka, prvo manjih, potom i većih, a ogromna opreznost preporučuje se duž manjih tokova i potoka, jer oni pri ovako obilnim padavinama za kratko vrijeme narastu i za nekoliko metara i dovedu do poplava i bujica.

Snježna granica nalaziće se uglavnom iznad 1000 metara nadmorske visine.

Duvaće jak sjeverni vetar, koji će na planinama stvarati snježne nanose i smetove.

Usljed očekivanih vremenskih prilika treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Na putevima u planinskim predjelima biće obavezna upotreba zimske opreme i lanaca.

Snijeg će biti veoma mokar i težak, pa bi mogao da lomi grane i drveće i da ošteti i električnu mrežu.

Kiša se očekuje i u petak, na planinama snijeg, a slabljenje padavina i njihov prestanak očekuje se u subotu.

Od nedjelje stabilizacija vremena, pa se sljedeće sedmice očekuje sunčano i pravo proljećno vrijeme.