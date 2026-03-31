Teška nesreća kod Sombora: Udario djevojku na pješačkom, preminula u bolnici

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru uhapsili su U. M. (21) iz Sivca zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično djelo teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.
On se sumnjiči da je 28. marta, oko tri sata ujutru, u Sivcu izazvao saobraćajnu nesreću, vozeći "citroen", udario djevojku (29) koja je prelazila ulicu na obilježenom pješačkom prelazu.
Dvadesetdvogodišnja djevojka je od zadobijenih povreda preminula u Opštoj bolnici u Somboru.
U. M. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Somboru. Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana.
