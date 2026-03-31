Oglasio se Ivica Dačić o nastavku liječenja, posebno se zahvalio Stevandiću

Ministar unutrašnjih poslova i predsednik Socijalistička partija Srbije Ivica Dačić, izjavio je da danas zasjeda ljekarski konzilijum koji odlučuje o nastavku njegovog liječenja, uz mogućnost da tokom dana budu saopštene i pozitivne vijesti o izlasku iz bolnice.

"To ne znači da je liječenju kraj, i da ću sutra već moći na posao, ali je znak oporavka", naveo je Dačić na Instagramu.

On je dodao da je, među političarima koji su mu pružili podršku tokom liječenja, prethodnog dana propustio da pomene predsjednika Skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića.

"Hvala Nenadu i svima drugima neznanim koji su bili uz mene kada mi je bilo najteže. Samo polako, hvala za sve, idemo dalje", naveo je Dačić.

Dačić je hospitalizovan 25. februara na Klinički centar Srbije zbog obostrane upale pluća. Bio je na respiratoru do 2. marta, a već 5. marta premješten je sa intenzivne njege na odeljenje.

Iz bolnice je otpušten 9. marta, nakon čega je upućen na kućno liječenje, dok je 21. marta saopštio da se nalazi na oporavku na kardiologiji, prenosi Kurir.