Oglasio se Ivica Dačić o nastavku liječenja, posebno se zahvalio Stevandiću

31.03.2026 13:36

Ивица Дачић
Foto: FOTO TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE

Ministar unutrašnjih poslova i predsednik Socijalistička partija Srbije Ivica Dačić, izjavio je da danas zasjeda ljekarski konzilijum koji odlučuje o nastavku njegovog liječenja, uz mogućnost da tokom dana budu saopštene i pozitivne vijesti o izlasku iz bolnice.

"To ne znači da je liječenju kraj, i da ću sutra već moći na posao, ali je znak oporavka", naveo je Dačić na Instagramu.

On je dodao da je, među političarima koji su mu pružili podršku tokom liječenja, prethodnog dana propustio da pomene predsjednika Skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića.

"Hvala Nenadu i svima drugima neznanim koji su bili uz mene kada mi je bilo najteže. Samo polako, hvala za sve, idemo dalje", naveo je Dačić.

Dačić je hospitalizovan 25. februara na Klinički centar Srbije zbog obostrane upale pluća. Bio je na respiratoru do 2. marta, a već 5. marta premješten je sa intenzivne njege na odeljenje.

Iz bolnice je otpušten 9. marta, nakon čega je upućen na kućno liječenje, dok je 21. marta saopštio da se nalazi na oporavku na kardiologiji, prenosi Kurir.

Ivica Dačić

Nenad Stevandić

Ivica Dačić u bolnici

Ivica Dačić upala pluća

Pročitajte više

МУП Кантона Сарајево

Hronika

Uhapšen Turčin s potjernice, kršio zakon o klađenju

3 h

0
Израел увео смртну казну Палестинцима за убиства Израелаца из националних мотива

Svijet

Izrael uveo smrtnu kaznu Palestincima za ubistva Izraelaca iz nacionalnih motiva

3 h

0
Пренос: Конференција за новинаре СНСД-а

Emisije

Prenos: Konferencija za novinare SNSD-a

3 h

0
Има ли разлога за бригу? Потврђен први случај птичијег вируса код човјека

Zdravlje

Ima li razloga za brigu? Potvrđen prvi slučaj ptičijeg virusa kod čovjeka

3 h

0

Više iz rubrike

Полиција Србија

Srbija

Istraga o smrti studentkinje u Beogradu: Policija u Rektoratu

5 h

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Srbija

Zemljotres u Srbiji, zatreslo se kod ovog grada

10 h

0
Ужас у Београду: Дјевојка избодена насред улице, бори се за живот

Srbija

Užas u Beogradu: Djevojka izbodena nasred ulice, bori se za život

19 h

0
Вучић: Подржавам одлуку Милановића, мени тамо није мјесто

Srbija

Vučić: Podržavam odluku Milanovića, meni tamo nije mjesto

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

12

Rim objasnio odluku: Zašto su SAD dobile "crveno svjetlo"

17

03

Ko je žena koja je naslijedila OnlyFans

16

59

SDA-ov načelnik Kaknja Mirnes Bajtarević pobijedio na javnom pozivu opštine koju on vodi

16

44

Da li se sjećate Zumbul-age iz "Sulejmana Veličanstvenog"? Danas je neprepoznatljiv

16

37

Hercegovinu će pogoditi najjača bura ove godine

