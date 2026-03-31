Zemljotres u Srbiji, zatreslo se kod ovog grada

Zemljotres magnitude 2.5 stepeni Rihtera zabilježen je u utorak, 31. mart 2026 u 05:16 časova, na području Srbije.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je u blizini Kladovo, na oko 18.3323 kilometara od njegovog centra, pri geografskim koordinatama širine 44.56 i dužine 22.39.
Svijet
Evropa u strahu: "Posljedice će biti ogromne"
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 8 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.
Srbija
11 h0
Srbija
14 h0
Srbija
17 h0
Srbija
18 h0
