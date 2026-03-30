Partizan rutinski protiv Bosne u Beogradu

Autor:ATV
Komentari:0
Košarkaši Partizana savladali su ekipu Bosne u Beogradu rezultatom 82:66 u okviru 5. kola Top 8 faze ABA lige
Iako su odigrali znatno bolji i borbeniji meč nego u prvom duelu u Sarajevu, kvalitetni domaćin je u drugom poluvremenu prelomio susret u svoju korist.
Nakon bolne lekcije i poraza od 40 poena razlike u Zetri (96:56), izabranici Muhameda Pašalića u beogradsku Štark Arenu doputovali su s ciljem da poprave utisak i pokažu karakter.
Taj zadatak bio je dodatno otežan činjenicom da u sastavu nije bilo najboljeg igrača, Alfonsa Plamera, koji je pauzirao zbog lakše povrede skočnog zgloba.
Ključna razlika napravljena je u trećoj dionici. Partizan je dodatno podigao agresivnost, a sjajni Milton je, pogađajući iz teških pozicija, odveo svoj tim na dvocifrenu prednost.
U posljednjoj četvrtini, iskusna ekipa Partizana rutinski je kontrolisala ritam utakmice, nije dozvolila Bosni rezultatski povratak te je mirno privela meč kraju i upisala novu pobjedu u Top 8 fazi.
Najefikasniji u redovima Partizana bili su Milton sa 15, Fernando sa 13 i Radanov sa 12 poena.
Kod Bosne raspoložen je bio Halilović sa 15 poena.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Košarka
2 h0
Košarka
7 h0
Košarka
7 h0
Košarka
15 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu