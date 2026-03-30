Logo
Large banner

Partizan rutinski protiv Bosne u Beogradu

Autor:

ATV
30.03.2026 22:52

Komentari:

0
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

Košarkaši Partizana savladali su ekipu Bosne u Beogradu rezultatom 82:66 u okviru 5. kola Top 8 faze ABA lige

Iako su odigrali znatno bolji i borbeniji meč nego u prvom duelu u Sarajevu, kvalitetni domaćin je u drugom poluvremenu prelomio susret u svoju korist.

Nakon bolne lekcije i poraza od 40 poena razlike u Zetri (96:56), izabranici Muhameda Pašalića u beogradsku Štark Arenu doputovali su s ciljem da poprave utisak i pokažu karakter.

Taj zadatak bio je dodatno otežan činjenicom da u sastavu nije bilo najboljeg igrača, Alfonsa Plamera, koji je pauzirao zbog lakše povrede skočnog zgloba.

Ključna razlika napravljena je u trećoj dionici. Partizan je dodatno podigao agresivnost, a sjajni Milton je, pogađajući iz teških pozicija, odveo svoj tim na dvocifrenu prednost.

U posljednjoj četvrtini, iskusna ekipa Partizana rutinski je kontrolisala ritam utakmice, nije dozvolila Bosni rezultatski povratak te je mirno privela meč kraju i upisala novu pobjedu u Top 8 fazi.

Najefikasniji u redovima Partizana bili su Milton sa 15, Fernando sa 13 i Radanov sa 12 poena.

Kod Bosne raspoložen je bio Halilović sa 15 poena.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

KK Partizan

Košarka

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Јокић играч седмице Западне конференције

Košarka

Jokić igrač sedmice Zapadne konferencije

2 h

0
Наставља се драма у Партизану: Црно-бијели се огласили због изјаве Предрага Мијатовића

Košarka

Nastavlja se drama u Partizanu: Crno-bijeli se oglasili zbog izjave Predraga Mijatovića

7 h

0
Никола Јокић на утакмици против Јута Џеза остварио нови трипл-дабл

Košarka

Samo tri tandema prije njih: Jokić i Marej ispisali istoriju

7 h

0
Никола Јокић, Голден Стејт Вориорс - Денвер Нагетс

Košarka

Nikola Jokić ponovo impresivan: Moćna pobjeda Denvera

15 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

01

Evropa u strahu: "Posljedice će biti ogromne"

22

52

Partizan rutinski protiv Bosne u Beogradu

22

49

Anćeloti otpisao BiH

22

46

Lažna učiteljica osuđena na 4.5 godine zatvorske kazne

22

44

Naplaćivanje prolaza kroz Ormuski moreuz: Prijedlog zakona u iranskom parlamentu?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner