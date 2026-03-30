Logo
Large banner

Nikola Jokić ponovo impresivan: Moćna pobjeda Denvera

Autor:

ATV
30.03.2026 09:10

Komentari:

0
Никола Јокић, Голден Стејт Вориорс - Денвер Нагетс
Foto: Tanjug/AP Photo/David Zalubowski

Košarkaši Denver Nagetsa nastavili su pobjednički niz u NBA ligi, pošto su pred svojim navijačima ubjedljivo savladali Golden Stejt rezultatom 116:93.

Ovo je za tim iz Kolorada šesta uzastopna pobjeda, čime su dodatno učvrstili svoju poziciju u borbi za vrh Zapadne konferencije.

Banja Luka

Pripremite zalihe: Ovi dijelovi Banjaluke ostaju bez vode

Iako konačan rezultat sugeriše rutinski trijumf, početak utakmice nije nagovještavao takav epilog. Gosti iz San Franciska bili su konkretniji u prvom poluvremenu, dobili su obje uvodne četvrtine i na veliki odmor otišli sa sedam poena prednosti.

Denver je djelovao bez prepoznatljivog ritma, dok su Voriorsi koristili izostanak pritiska i kontrolisali tempo igre.

Prelomni trenutak dogodio se odmah po povratku iz svlačionice. Nagetsi su u trećoj dionici zaigrali znatno agresivnije u odbrani i raznovrsnije u napadu, što je rezultiralo dominantnom serijom i ubjedljivim dobijanjem tog perioda igre.

Srbija

Nova pravila za ove vozače: Uvode se novine u naplati putarine

Razlika je brzo prešla na stranu domaćina, a u završnici meča samo je potvrđena potpuna kontrola na parketu.

Još jedno impresivno izdanje pružio je Nikola Jokić, koji je bio na korak od novog tripl-dabla – meč je završio sa 25 poena, 15 skokova i osam asistencija.

Efikasnu podršku imao je u Džamal Marej, koji je ubacio 20 poena uz sedam asistencija i šest skokova.

Zapažen doprinos dali su i Tim Hardavej Džunior (16), Brus Braun (15), Kristijan Braun (12) i Pejton Votson (10).

Sa druge strane, Voriorsi su nastupili bez povrijeđenog Stefa Karija, što se i te kako osjetilo u organizaciji igre.

Najefikasniji u redovima gostiju bili su Brendin Podziemski i Kristaps Porzingis sa po 23 poena, dok je Geri Pejton dodao 16.

Ljubav i seks

Najčešće greške koje mladenci prave na dan vjenčanja

Denver sada ima skor 48-28 i ostaje u trci za treće mjesto na Zapadu, gdje će do kraja regularnog dijela voditi veliku borbu sa direktnim konkurentima.

Sa druge strane, Golden Stejt sa učinkom 36-39 drži desetu poziciju i izvjesno je da ga očekuje borba kroz plej-in za plasman u doigravanje.

NBA, rezultati:

  • Milvoki – Los Anđeles Klipers 113:127
  • Indijana – Majami 135:118
  • Bruklin – Sakramento 116:99
  • Šarlot – Boston 99:114
  • Portland – Vašington 123:88
  • Toronto – Orlando 139:87
  • Nju Orleans – Hjuston 102:134
  • Oklahoma – Njujork 111:100
  • Denver – Golden Stejt 116:93

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nikola Jokić

Denver Nagetsi

Denver

Golden Stejt

NBA

NBA liga

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Туча кошаркашица у БиХ

Košarka

Masovna makljaža košarkašica u BiH

13 h

0
Лука Дончић

Košarka

Sada je zvanično: Suspendovan Luka Dončić

1 d

0
Лука Дончић и Никола Јокић

Košarka

Jokić i Dončić pod istragom NBA

1 d

0
Игокеа-Будућност

Košarka

Budućnost slavila u Laktašima

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

56

Stručnjaci upozoravaju: Zapadni proizvođači gube trku sa Kinom

10

56

Podignite dva prsta: Nedim Sladić objavio vijest koju svi čekaju

10

52

U petak počinje isplata martovskih penzija

10

49

Meteorolozi otkrili kada nas očekuje ljepše vrijeme

10

44

Užas na gradilištu: Zemlja zatrpala radnika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner