Nikola Jokić ponovo impresivan: Moćna pobjeda Denvera

Autor:ATV
Komentari:0
Košarkaši Denver Nagetsa nastavili su pobjednički niz u NBA ligi, pošto su pred svojim navijačima ubjedljivo savladali Golden Stejt rezultatom 116:93.
Ovo je za tim iz Kolorada šesta uzastopna pobjeda, čime su dodatno učvrstili svoju poziciju u borbi za vrh Zapadne konferencije.
Banja Luka
Pripremite zalihe: Ovi dijelovi Banjaluke ostaju bez vode
Iako konačan rezultat sugeriše rutinski trijumf, početak utakmice nije nagovještavao takav epilog. Gosti iz San Franciska bili su konkretniji u prvom poluvremenu, dobili su obje uvodne četvrtine i na veliki odmor otišli sa sedam poena prednosti.
Denver je djelovao bez prepoznatljivog ritma, dok su Voriorsi koristili izostanak pritiska i kontrolisali tempo igre.
Prelomni trenutak dogodio se odmah po povratku iz svlačionice. Nagetsi su u trećoj dionici zaigrali znatno agresivnije u odbrani i raznovrsnije u napadu, što je rezultiralo dominantnom serijom i ubjedljivim dobijanjem tog perioda igre.
Srbija
Nova pravila za ove vozače: Uvode se novine u naplati putarine
Razlika je brzo prešla na stranu domaćina, a u završnici meča samo je potvrđena potpuna kontrola na parketu.
Još jedno impresivno izdanje pružio je Nikola Jokić, koji je bio na korak od novog tripl-dabla – meč je završio sa 25 poena, 15 skokova i osam asistencija.
Efikasnu podršku imao je u Džamal Marej, koji je ubacio 20 poena uz sedam asistencija i šest skokova.
Zapažen doprinos dali su i Tim Hardavej Džunior (16), Brus Braun (15), Kristijan Braun (12) i Pejton Votson (10).
Sa druge strane, Voriorsi su nastupili bez povrijeđenog Stefa Karija, što se i te kako osjetilo u organizaciji igre.
Najefikasniji u redovima gostiju bili su Brendin Podziemski i Kristaps Porzingis sa po 23 poena, dok je Geri Pejton dodao 16.
Ljubav i seks
Najčešće greške koje mladenci prave na dan vjenčanja
Denver sada ima skor 48-28 i ostaje u trci za treće mjesto na Zapadu, gdje će do kraja regularnog dijela voditi veliku borbu sa direktnim konkurentima.
Sa druge strane, Golden Stejt sa učinkom 36-39 drži desetu poziciju i izvjesno je da ga očekuje borba kroz plej-in za plasman u doigravanje.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu