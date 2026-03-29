Logo
Large banner

Masovna makljaža košarkašica u BiH

Autor:

ATV

29.03.2026

21:50

Komentari:

0
Foto: Screenshot / YouTube

U Zenici je, u okviru posljednjeg, 22. kola Prvenstva BiH za košarkašice, odigran gradski derbi između ekipa Džamper Taurusa i OKK Zenica, koji je, uprkos ubjedljivoj pobjedi domaćeg tima, obilježen incidentom na kraju susreta.

Utakmica nije imala rezultatski značaj za konačan plasman, ali je predstavljala priliku za domaći sastav da dodatno uigra formu pred predstojeći plej-of, dok su košarkašice OKK Zenica već prije par kola osigurale opstanak u svojoj prvoj sezoni u najvišem rangu takmičenja.

Полиција

Svijet

Košarkašice Džampera opravdale su ulogu favorita, te su ostvarile ubjedljivu pobjedu rezultatom 89:66.

Kako javlja Zenicablog, tokom pozdravljanja igračica nakon utakmice došlo je do sukoba između Ene Šehović (Džamper Taurus) i Kanite Smajić (OKK Zenica), koji je ubrzo prerastao u veći fizički obračun na terenu.

Бањалука

Banja Luka

U situaciju su se potom uključile i ostale igračice oba tima, a u jednom trenutku na parket je ušao i dio publike.

Među akterima incidenta bila je i igračica Džampera Kamryn Hil, koja je bila u centru dešavanja tokom sukoba, nakon čega su reagovali radnici obezbjeđenja i policija, te je situacija stavljena pod kontrolu.

Tenzije su nakon određenog vremena smirene, a susret je okončan bez daljih posljedica.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Tuča

sukob

Zenica

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

09

22

55

22

47

22

43

22

23

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner