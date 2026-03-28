Budućnost slavila u Laktašima

28.03.2026

20:05

Игокеа-Будућност
Košarkaši Igokee poraženi su od Budućnosti rezultatom 75:100 u okviru pete runde Top 8 faze ABA lige.

Podgorička ekipa utakmicu je prelomila u trećoj četvrtini kada su stekli dvocifrenu prednost koju su do kraja meča uvećavali.

Sjajan meč za goste odigrao je Aksel Butej koji je ubacio 27 poena, Rašid Sulajmon se zaustavio na 20.

U ekipi Igokee Amad Rori postigao je 17 poena, dok je Marko Jeremić imao 16.

Budućnost je sada na omjeru 16/5 i u narednom kolu dočekuje Partizan. Košarkaši Igokee imaju učinak 9/12 i sljedećeg vikenda dočekuju Crvenu zvezdu.

