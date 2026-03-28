Nova noć, nova dominacija Nikole Jokića - VIDEO

Srpski centar Nikola Jokić ponovo je bio dominantna figura na terenu i predvodio je svoj Denver do 47. pobjede u sezoni.

Pred Nagetsima je u noći između petka i subote pala Juta Džez, koju su savladali rezultatom 135:129.

Jokić je meč završio sa još jednim spektakularnim tripl-dablom, upisao je 33 poena, 15 skokova i 12 asistencija, kojim je ekipu spasio bruke i poraza od pretposljednjeg tima na tabeli. Ovo je 31. put ove sezone da Jokić ima dvocifren učinak u tri kategorije.

Uz Jokića, sjajnu partiju pružio je i Džamal Marej, koji je upisao 31 poen i 14 asistencija. Značajan doprinos dali su i Tim Hardavej Džunior sa 21 poenom, Eron Gordon sa 17, kao i Kem Džonson, heroj završnice, sa 12 poena.

U Juti su najefikasniji bili Kajl Filipovski sa 25 i Kodi Vilijams sa 24 poena.

Trenutak koji je obilježio utakmicu dogodio se na kraju treće dionice. Srpski centar je, uz zvuk sirene, pogodio nevjerovatnu trojku sa skoro pola terena o tablu, što je izazvalo oduševljenje navijača i najavilo veliki preokret njegovog tima.

Prethodno se Denver pitao u prvoj četvrtini, kada je preuzeo vođstvo rivalu i došao do prednosti od 11 poena prednosti (37:26). Borili su se Nagetsi i u čitavom drugom kvartalu, ali je Juta sve jače napadala, pa je u posljednjem napadu uspjela i da dođe konačno do izjednačenja (62:62).

Gosti su potom u drugom poluvremenu potpuno preuzeli kontrolu nad rezultatom i u odlučujućoj dionici su vodili sa 13 razlike (123:110), međutim, sedam minuta je bilo dovoljno Denveru da preokrene situaciju i da slavi.

Ekipu je pokrenuo Džamal Marej, u pomoć mu je priskočio Eron Gordon, a da bi, na samo kraju, Kem Džonson pogodio važnu trojku. Nagetsi su imali plus tri (132:129) 18 sekundi do kraja, a pobedu je osigurao Marej, koji je ukrao loptu i dao posljednji koš.

Ovom pobjedom, Denver je došao do skora 47-28 i drži četvrtu poziciju u Zapadnoj konferenciji, dok je Juta sa učinkom 21-53 na 14. mjestu, piše Sportal.