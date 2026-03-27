Pomjerena utakmica Barselona - Zvezda!

Košarkaška utakmica 34. kola Evrolige između Barselone i Crvene zvezde, koja je trebalo da bude započeta u 20:30 ovog petka, pomjerena je za pola sata i startovaće u 21 čas.

Ovu vijest objavila je Evroliga putem svojih zvaničnih kanala.

Kako se navodi u kratkoj objavi, logističke potrebe su razloga za odlaganje, ali nije precizirano tačno gdje je nastao problem, zbog kog se susret pomjera.

Kako god, duel će biti odigran tokom večeri.

Crveno-bijeli su prije tri dana savladali Baskoniju u Vitoriji i tako se održali u solidnoj poziciji u borbi za top šest i u odličnoj kada je borba za plej-in u pitanju. Put u Španiji se nastavlja u hali Blaugrana.