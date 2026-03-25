Adelman po ko zna koji put impresioniran Jokićem: Najbolji košarkaš na svijetu

ATV

ATV

25.03.2026

11:47

25.03.2026

0
Аделман по ко зна који пут импресиониран Јокићем: Најбољи кошаркаш на свијету
Foto: Tanjug / AP / David Zalubowski

Trener Denvera Dejvid Adelman još jednom je bio oduševljen partijom Nikole Jokića, koji je i donio pobedu Nagetsima.

Srpski košarkaš na ovom meču je upisao novi tripl-dabl, s tim što je do njega stigao poslije samo 17 minuta igre.

"On je ultimativni, ultimativni igrač, koji čini da se svaki saigrač oseti bitnim dijelom igre. Bar 17 asistencija, kvalitetna dodavanja, veliki šutevi na kraju, bilo je zabavno gledati Džamala i njega", istakao je Adelman, pa dodao:

"Nikola je, po mom mišljenju, najbolji košarkaš na svijetu. Dobar je za košarku, za sport, rekao sam to i prije. Bilo koji sport da igrate, imate pravi primjer tamo. Tako se igra timski sport, to je ono što on radi zauvijek".

Denver je poslije ove četvrte pobjede zaredom prestigao ekipu Minesote i sada se nalaze na četvrtom mjestu tabele zapadne konferencije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

