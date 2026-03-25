Jokić pobjesnio na ženu usred meča, okrenuo se ka njoj poslije sumnjive odluke i svašta joj rekao

25.03.2026

07:27

Јокић побјеснио на жену усред меча, окренуо се ка њој послије сумњиве одлуке и свашта јој рекао
Košarkaši Denver Nagetsa vode na poluvremenu utakmice protiv Finiksa Sansa 67:57 i nalaze se u potpunoj kontroli meča. Posebno jer je Nikola Jokić nadomak tripl-dabl učinka...

Znao je pred ovaj susret Srbin da mu je potrebno još 68 dodavanja za koševe da bi imao tripl-dabl prosjek na kraju kampanje, ili bolje rečeno, bili je poznato, pošto Jokić jako često na pridaje značaj takvim podacima, pa je u okršaju u Arizoni zablistao.

U sve tri kategorije bio je najbolji na pauzi, te sa 15 poena, 11 skokova i devet asistencije vodio ekipu, koja je prvi put povela u drugoj polovini druge četvrtine i do pauze stekla osetnu prednost.

U Denveru zabrinuti zbog Nikole Jokića

Ipak, jedan detalj u prvom poluvremenu posebno je privukao pažnju. Naime, Nikola se u prvoj dionici naljutio na ženu koja je sudila Daniku Barudi zbog odluke da svira faul.

Okrenuo se Srbin ka njoj, izustio nekoliko riječi, i na kraju za sve dobio i tehničku. Kako je to izgledalo pogledajte ispod.

