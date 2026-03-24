Srpski komentator ostao u nevjerici zbog Modrića: "Molim te, ponovi to"

Gd‌je god se pojavi Luka Modrić – nastaje posebna atmosfera. Hrvatski kapiten već godinama izaziva ogromno interesovanje navijača i medija širom svijeta, a scena iz Majamija to je još jednom potvrdila.

Uoči okupljanja reprezentacije u SAD-u, gd‌je Hrvatsku u Orlandu čekaju prijateljske utakmice protiv Kolumbije i Brazila, Modrić je kratko boravio u Majamiju. Tamo je pratio meč svog kuma Marina Čilića, koji je nakon velike borbe izgubio od Aleksandera Zvereva.

Susret koji je postao glavna priča

No, ono što se dogodilo van terena brzo je postalo glavna priča.

Modrić je tamo sreo novinara Sport Kluba Nebojšu Viškovića, poznatog po teniskim prenosima, a njihov susret pretvorio se u trenutak koji je komentator dugo pamtio.

"Sišli smo dole i naleteli na Luku i Andreja Kramarića. Luka je razgovarao s Marinom Čilićem, a mi smo se pristojno pozdravili i sklonili da im ne smetamo", ispričao je Višković.

Trenutak za pamćenje

Ali tu priča nije stala.

"U jednom trenutku Luka nam sam prilazi, pruža ruku i kaže da mu je drago. Rekao sam mu da nam je velika čast i da smo sa Sport Kluba, a on odgovara: "Pa znam, pratim sve, znam sve". Tada sam mu rekao: "Molim te, možeš li to ponoviti, moram to snimiti", dodao je.

Taj spontani trenutak potpuno je iznenadio srpskog komentatora, koji nije očekivao takvu reakciju jednog od najvećih fudbalera današnjice.

Potez koji nije izuzetak

No, oni koji prate Modrića znaju – takvi potezi nisu izuzetak.

Hrvatski kapiten već godinama, bez obzira na status i veličinu, ostaje prizeman i dostupan, što dodatno pojačava utisak koji ostavlja gd‌je god se pojavi.

A sada ga, uz pažnju kakva ga prati širom svijeta, čekaju novi izazovi – Hrvatska u Orlandu igra protiv Kolumbije i Brazila, u utakmicama koje će biti važna provjera uoči Svjetskog prvenstva, prenosi Tportal.