Tuga! Mladi golman brutalno ubijen

Golman kluba Forvard je sanjao o profesionalnoj karijeri, ali je brutalno ubijen u subotu uveče u stambenom dijelu grada.

Policija je intervenisala neposredno prije ponoći nakon dojave o pucnjavi.

Hitna pomoć je prebacila Moshagena u bolnicu, gdje je nažalost konstatovana smrt. Prema prvim informacijama, mladi golman nije imao veze sa kriminalnim krugovima, a porodica je u dubokom šoku.

Živio je za fudbal

Hugov otac Joakim Gunarson nije krio bol u razgovoru za švedske medije.

"Njegov veliki san je bio da postane profesionalni fudbaler. Uložio je sve vrijeme u to i ova godina je trebalo da bude njegova godina. To je praznina. Jednog trenutka ste zaista ljuti, a sljedećeg ste tužni jer ste izgubili jedno od svoje djece na potpuno nepotreban način. Potpuno besmislen način. Viđao se sa svima i razgovarao sa svima i želio je da pomogne koliko je mogao. Stvarao je radost i uvijek je bio od pomoći. Uvijek je imao sjaj u očima i pokazivao je palac gore".

🕯️🕊️ Nous sommes en mesure de confirmer le décès du gardien du BK Forward, Hugo Mosshagen, âgé de 20 ans, lâchement tué par arme à feu à Örebro.



Toute l’équipe de Nordisk Football adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/jZb5q5TMzi — Nordisk Suède 🇸🇪 (@Nordisk_Suede) March 23, 2026

Hugo je bio najstarije od troje dece i redovno je išao u crkvu. U svlačionici Forvarda je važio za omiljenu osobu, uvijek vedar, uvijek spreman da pomogne saigraču.

Oglasio se kapiten tima Hozef Ibrahim.

"Bićemo jaki i držati se zajedno. Za dobrobit Huga i njegove porodice bićemo tu jedni za druge i širićemo ljubav".

Evo šta je poručila Hugova majka Mari.

"Osjećamo da je on sa Bogom. Znamo da mu je gore dobro. Imao je odgovornost. Sve je učinio za svoju braću i sestre. Mnogi su ga voleli".

Cijela fudbalska zajednica u Orebru i Švedskoj je potresena ovom tragedijom.

(kurir)