Jezivo ubistvo na Kosmetu: Bivši fudbaler pucao bratu u genitalije, iskrvario na putu do bolnice

22.03.2026
10:37
Komentari:0
Teška tragedija potresla je Kosmet, gdje je u subotu u pucnjavi u selu Bokšić život izgubio Faruk Isufi. Za ubistvo je osumnjičen njegov brat, bivši fudbaler Dukađinija, Jetmiri Isufi.
Prema navodima lokalnih izvora, tragedija se dogodila u porodičnoj kući, a sukob između braće izbio je zbog porodičnih nesuglasica, navodno oko prava na kuću.
Nezvanične informacije ukazuju da je Jetmiri Isufi pucao u brata, nanijevši mu teške povrede. Faruk Isufi je najprije prevezen u hitnu pomoć u Klinu, a zatim u bolnicu u Peći, gdje je, uprkos naporima ljekara, preminuo.
Društvo
Policija u BIH zabranila blokade prevoznika
Iz Osnovnog tužilaštva u Peći saopšteno je da je osumnjičeni uhapšen i zadržan u pritvoru.
"Žrtva je prevezena u Regionalnu bolnicu u Peći radi medicinskog tretmana, ali je usljed teških povreda preminula. Smrt je konstatovao dežurni ljekar", navedeno je u saopštenju.
Tužilaštvo će, u skladu s propisanim procedurama, zatražiti od Osnovnog suda u Peći određivanje jednomjesečnog pritvora za osumnjičenog.
Srbija
20 h0
Srbija
1 d0
Srbija
1 d0
Srbija
1 d0
Najnovije
Najčitanije
14
38
14
13
13
47
13
41
13
22
Trenutno na programu