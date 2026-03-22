Jezivo ubistvo na Kosmetu: Bivši fudbaler pucao bratu u genitalije, iskrvario na putu do bolnice

Teška tragedija potresla je Kosmet, gd‌je je u subotu u pucnjavi u selu Bokšić život izgubio Faruk Isufi. Za ubistvo je osumnjičen njegov brat, bivši fudbaler Dukađinija, Jetmiri Isufi.

Prema navodima lokalnih izvora, tragedija se dogodila u porodičnoj kući, a sukob između braće izbio je zbog porodičnih nesuglasica, navodno oko prava na kuću.

Nezvanične informacije ukazuju da je Jetmiri Isufi pucao u brata, nanijevši mu teške povrede. Faruk Isufi je najprije prevezen u hitnu pomoć u Klinu, a zatim u bolnicu u Peći, gd‌je je, uprkos naporima ljekara, preminuo.

Iz Osnovnog tužilaštva u Peći saopšteno je da je osumnjičeni uhapšen i zadržan u pritvoru.

"Žrtva je prevezena u Regionalnu bolnicu u Peći radi medicinskog tretmana, ali je usljed teških povreda preminula. Smrt je konstatovao dežurni ljekar", navedeno je u saopštenju.

Tužilaštvo će, u skladu s propisanim procedurama, zatražiti od Osnovnog suda u Peći određivanje jednomjesečnog pritvora za osumnjičenog.