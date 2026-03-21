Hakera koji je krao podatke "Telekoma Srbija" locirala vještačka inteligencija

Haker koji je ukrao manji dio podataka iz korisničke baze "Telekoma Srbije" lociran je vještačkom inteligencijom u inostranstvu i to istočno od Srbije, ali sistem nijednog trenutka nije bio ugrožen, rekao je generalni direktor ove kompanije Vladimir Lučić.

On kaže da je vjerovatno namjera hakera bila da te podatke proda na "dark vebu", ali da u tome nije uspio i da funkcionisanje "Telekomovih" servisa nikada nije bilo dovedeno u pitanje.

"Mi smo ga vještačkom inteligencijom locirali, čak imamo podatak i u kom gradu živi, i njegov mobilni telefon, sve smo to dali policiji i sada čekamo da taj haker bude priveden", rekao je Lučić za RTS.

On je dodao da je riječ o podacima o korisnicima spoljne aplikacije `m:SAT` usluge kod kojih je u posljednjih sedam godina vršena neka intervencija, kao što su ime i prezime, adresa, JMBG i broj telefona, ali je isključio mogućnost njihove zloupotrebe.

Lučić je naveo da je "Telekom" prije tri godine počeo da razvija izuzetno jak sistem vještačke inteligencije za odbranu intelektualne svojine i da postoji izuzetno dobra međunarodna saradnja - saradnja sa "Gugl maps".