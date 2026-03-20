Ovo je žena čije je tijelo pronađeno u ventilacionom otvoru: Isplivali novi detalji horora

Tijelo Stele Savić za kojom se tragalo danima, pronađeno u ventilacionom otvoru zgrade na Vračaru. Njen nestanak je prijavio Kristijan Golubović, koji je rekao da je danima tražio i onda tek odlučio da slučaj prijavi policiji.

Njeno tijelo su primijetili građani koji su odmah pozvali policiju.

Stanari kažu da su u šoku i da je gotovo nemoguće da je žena upala u otvor, naročito imajući u vidu njegove dimenzije i položaj.

"Ma kakvo upadanje, to je nemoguće! Otvor je mali, odrasla osoba tu ne može tek tako da propadne. Neko bi morao da vidi ili čuje nešto", kaže jedan od stanara.

Srbija Žena čije je tijelo pronađeno u ventilacionom otvoru bila drugarica Kristijana Golubovića

Telo u ventilacionom otvoru bilo dvije ned‌jelje?

Komšije su takođe potvrdili da tijelo žene, prema svemu sudeći, nije u ventilacionom otvoru na Vračaru tu od skoro.

"Priča se da je tu bila više od dvije nedelje. Pa kako je moguće da niko ništa nije primijetio, a još manje da je sama tu završila? Ovo je mnogo čudno", navodi stanarka iz zgrade, piše Blic.

Pojedini ističu da im cijela situacija d‌jeluje sumnjivo i da očekuju da će istraga dati odgovore.