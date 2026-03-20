Srbija lansira prvi satelit u svemir

ATV

20.03.2026

11:05

Сателит у свемиру
Srbija će sa Kinom razvijati satelitski projekat MOSAIC koji podrazumijeva izradu i lansiranje jednog satelita u orbitu za potrebe Astronomske opservatorije Beograd.

Direktor Astronomske opservatorije Luka Popović i predsednik kompanije DFH Satellite iz Pekinga Sjao Tao potpisali su Memorandum o saradnji dvije institucije u vezi sa ovim projektom.

Firma DFH Satellite predstavlja Kinesku akademiju tehničkih nauka i bavi se izradom i lansiranjem u orbitu manjih satelita. Potpisani memorandum odnosiće se prevashodno na naučnu i tehnološku saradnju, ali će omogućiti i saradnju sa drugim institucijama, a naročito sa inženjerima koji bi imali mogućnost primjene u privredi.

"Ideja ovog sporazuma je da razmijenimo iskustva i da zajednički radimo na jednom satelitu gdje bismo uspjeli da neke tehnologije koje su vezane za satelite i satelitske tehnologije usvojimo i da sa našim naučnicima i inženjerima budemo spremni da radimo bar ove male satelite", ukazao je Popović, a prenijela TV Una.

Popović je rekao da očekuje da nakon potpisivanja memoranduma dođe do razmjene nauke i tehnologije, ali i do usvajanja vještina koje posjeduju kineski naučnici i kineska svemirska administracija koja je, prema njegovim riječima, jedna od vodećih u svetu.

"Mi imamo problem sa nastavnim kadrom u osnovnim i srednjim školama, fizike, matematike. Međutim, sa inženjerskim kadrom smo nešto u boljoj situaciji, a ovdje se traži inženjerski kadar. Naravno traži se i naučni kadar, ali pre svega veoma vješti inženjeri koji bi radili elektroniku, mašinstvo itd. i mislim da, što se tiče kadrova, uključujući Univerzitet u Nišu, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Elektronski fakultet u Nišu, imamo dovoljno kadrova i dosta mladih ljudi koji su spremni da usvoje nove vještine", naveo je on.

Nauka i tehnologija

Na Zemlji se očekuju jake geomagnetne oluje

Direktor Astronomske opservatorije rekao je da se sateliti danas upotrebljavaju u raznim oblastima kao što su rano upozoravanje od požara, poplava, ali i u poljoprivredi.

Savjetnik ministra nauke Zoran Tomić naveo je da ovakav jedan projekat podrazumijeva mogućnost da mi radimo transfer znanja i da naše ljude osposobimo za izradu i projektovanje satelita koji će biti u upotrebi i za naučne svrhe, ali i za potrebe poljoprivrede i drugih sektora.

"To je jako bitno, ovo je nastavak aktivnosti jer smo mi već imali bilateralnu saradnju kroz razvoj naših naučnika gdje je dio naučnika iz Opservatorije i drugih institucija već bio u Kini tako da, kroz realizaciju ovog projekta, mi radimo na podizanju naših kapaciteta da možemo da razvijamo sopstvene misije i da uz podršku partnera to možemo da realizujemo", kazao je Tomić.

On je rekao da je inicijalna vrednost projekta bila 700.000 evra ali da zbog povećanja dimenzija satelita koji je prvobitno napravljen, projekat mora biti proširen, što će produžiti i životni vek satelita.

Više iz rubrike

Авион из Дохе са 250 српских држављана слетио у Београд

Srbija

Avion iz Dohe sa 250 srpskih državljana sletio u Beograd

6 h

0
НИС-у продужена лиценца за рад до 17. априла

Srbija

NIS-u produžena licenca za rad do 17. aprila

7 h

0
Како је ликвидиран Никола Бабић: Малољетник му, с леђа, пуцао у главу

Srbija

Kako je likvidiran Nikola Babić: Maloljetnik mu, s leđa, pucao u glavu

16 h

0
Српски авион са хиперсоничном ракетом

Srbija

Ekskluzivne fotografije: Ovako izgleda srpska supersonična raketa

20 h

1
14

45

Otkrivena iznenađujuća veza između mačaka i ljudi oboljelih od raka

14

40

Sud prihvatio jemstvo za puštanje na slobodu Aca Đukanovića

14

36

Angelina Topić osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu

14

29

Znate li zašto prvi dan proljeća više nije 21. mart

14

29

Lukašenko: Tramp nam je predložio veliki sporazum

