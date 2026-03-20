Srbija lansira prvi satelit u svemir

Srbija će sa Kinom razvijati satelitski projekat MOSAIC koji podrazumijeva izradu i lansiranje jednog satelita u orbitu za potrebe Astronomske opservatorije Beograd.

Direktor Astronomske opservatorije Luka Popović i predsednik kompanije DFH Satellite iz Pekinga Sjao Tao potpisali su Memorandum o saradnji dvije institucije u vezi sa ovim projektom.

Firma DFH Satellite predstavlja Kinesku akademiju tehničkih nauka i bavi se izradom i lansiranjem u orbitu manjih satelita. Potpisani memorandum odnosiće se prevashodno na naučnu i tehnološku saradnju, ali će omogućiti i saradnju sa drugim institucijama, a naročito sa inženjerima koji bi imali mogućnost primjene u privredi.

"Ideja ovog sporazuma je da razmijenimo iskustva i da zajednički radimo na jednom satelitu gdje bismo uspjeli da neke tehnologije koje su vezane za satelite i satelitske tehnologije usvojimo i da sa našim naučnicima i inženjerima budemo spremni da radimo bar ove male satelite", ukazao je Popović, a prenijela TV Una.

Popović je rekao da očekuje da nakon potpisivanja memoranduma dođe do razmjene nauke i tehnologije, ali i do usvajanja vještina koje posjeduju kineski naučnici i kineska svemirska administracija koja je, prema njegovim riječima, jedna od vodećih u svetu.

"Mi imamo problem sa nastavnim kadrom u osnovnim i srednjim školama, fizike, matematike. Međutim, sa inženjerskim kadrom smo nešto u boljoj situaciji, a ovdje se traži inženjerski kadar. Naravno traži se i naučni kadar, ali pre svega veoma vješti inženjeri koji bi radili elektroniku, mašinstvo itd. i mislim da, što se tiče kadrova, uključujući Univerzitet u Nišu, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet, Elektronski fakultet u Nišu, imamo dovoljno kadrova i dosta mladih ljudi koji su spremni da usvoje nove vještine", naveo je on.

Direktor Astronomske opservatorije rekao je da se sateliti danas upotrebljavaju u raznim oblastima kao što su rano upozoravanje od požara, poplava, ali i u poljoprivredi.

Savjetnik ministra nauke Zoran Tomić naveo je da ovakav jedan projekat podrazumijeva mogućnost da mi radimo transfer znanja i da naše ljude osposobimo za izradu i projektovanje satelita koji će biti u upotrebi i za naučne svrhe, ali i za potrebe poljoprivrede i drugih sektora.

"To je jako bitno, ovo je nastavak aktivnosti jer smo mi već imali bilateralnu saradnju kroz razvoj naših naučnika gdje je dio naučnika iz Opservatorije i drugih institucija već bio u Kini tako da, kroz realizaciju ovog projekta, mi radimo na podizanju naših kapaciteta da možemo da razvijamo sopstvene misije i da uz podršku partnera to možemo da realizujemo", kazao je Tomić.

On je rekao da je inicijalna vrednost projekta bila 700.000 evra ali da zbog povećanja dimenzija satelita koji je prvobitno napravljen, projekat mora biti proširen, što će produžiti i životni vek satelita.