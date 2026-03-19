Kako je likvidiran Nikola Babić: Maloljetnik mu, s leđa, pucao u glavu

19.03.2026

22:08

Foto: ATV

Nikola Babić (26) ubijen je na Vračaru prije tačno deset godina.

Njega je, hicem iz pištolja, ubio tada maloletni Bogoljub S. (16). Babić je ubijen ispred zgrade u koju je često dolazio, u Cerskoj ulici kod broja 55, a ubistvo se dogodilo oko 2.30 sati kada je došao do te zgrade u kojoj je, navodno, imao štek stan.

Pucao mu u glavu

Maloljetnik mu je prišao sa leđa, upucao ga u glavu, a potom pobjegao.

Ljudi koji žive u toj ulici čuli su pucanj i odmah pozvali Hitnu pomoć, koja je ubrzo došla, ali su ljekari mogli samo da konstatuju Babićevu smrt. Ubrzo je taj dio grada bio pod opsadom policije, koja je tragala za ubicom.

Nikola Babić ranije hapšen

Nikola Babić je ranije hapšen zbog trgovine narkoticima, te je prva pretpostavka bila da se iza tih kriminalnih radnji krije motiv ubistva. Policija je detaljno ispitivala život ubijenog Babića, posebno obraćajući pažnju na njegove "poslovne" kontakte. Istraživano je s kim se družio, kao i da li je imao neprijatelja.

Kod maloljetnika pronađen pištolj

Dan nakon ubistva je, u kući na Voždovcu, uhapšen tada 16-godišnji Bogoljub S.

Racija interventne policije trajala je više sati, ali se tinejdžer, naposletku, nije opirao hapšenju. On je bio vatreni navijač "Partizana", a bavio se i prodajom narkotika. Kao i Nikola Babić, i Bogoljub S. je prijavljivan zbog droge, ali i razbojništava i nasilničkog ponašanja.

U stanu maloljetnika pronađen je pištolj za koji nije imao dozvolu. On je, nakon hapšenja, priznao da je Babića poznavao od ranije i da su sarađivali.

Maloljetnik je policiji priznao da je ubio Babića. On je ispričao da je to uradio jer ga je "Babić maltretirao i prijetio mu". Kako je rekao, te večeri je slučajno naleteo ba Babića, koji ga je kinjio, pa je zbog toga izvadio pištolj i pucao mu u glavu. U vrijeme ubistva pojavile su se i informacije da je maloljetni Bogoljub u Babića pucao i zbog dugovanja novca za drogu, kao i da je u njega pucao s leđa.

Osuđen na 10 godina

Bogoljub S. je, zbog ubistva Babića, u julu 2016. godine osuđen na maksimalnu kaznu koju je tada, kao stariji maloljetnik, mogao da dobije - 10 godina maloljetničkog zatvora. Suđenje je bilo zatvoreno za javnost, s obzirom na to da se radi o maloljetnom licu.

Tinejdžer je tokom suđenja rekao da se pokajao zbog ubistva, ali, kako su tada pričali izvori medija, "nijednog trenutka nije ostavio utisak uplašenog djeteta".

(Telegraf)

