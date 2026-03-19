Nives otkrila šta joj je priredio bivši muž

Nives Celzijus otkrila je kako ju je jutros na snimanje trebao voziti bivši suprug Dino Drpić, ali je zaspao pa mu je kucala na prozor.

"Drpić mi je danas zaspao. On me vozi inače, bivši muž me vozi svaki dan na snimanje. Uglavnom, trebali smo krenuti u 5:15 i on se nije javljao. Sva sreća da živi na prizemlju, kucala sam mu ko sumanuta na prozor i hvala Bogu čuo je. I evo ipak sam uspjela - ne doći na vrijeme, nego pet minuta prije vremena. Sva sreća na njegovim dobrim vozačkim sposobnostima"

"Ali ja stvarno nikad ne mogu zakasniti, nevjerojatno. Imam više sreće nego pameti", rekla je na snimci koju je objavila na Instagramu.

Njena objava oduševila je pratitelje. Podsjetimo, Nives i Dino vezu su započeli početkom 2000-ih, a ubrzo su postali jedan od najpoznatijih domaćih parova.

Vjenčali su se 2005. i dobili dvoje d‌jece, kćer Taišu i sina Leonea. Razveli su se 2014. nakon skoro 10 godina braka, a nakon razvoda su ostali u odličnim odnosima.