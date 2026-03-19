Javno poniženje: Turbulentan brak Danijele i Muhameda iz "Vjeridbe od 90 dana" završio skandalom

Njihova ljubavna priča počela je brzo, a završila se još brže - i to uz niz scena koje su mnogi zapamtili kao jedne od najneprijatnijih u rijaliti formatu "Vjeridba od 90 dana". Danijela Malins i Muhamed Džbali postali su poznati upravo po turbulentnom odnosu koji je od samog početka bio na klimavim nogama.

Na sam dan venčanja, sve je djelovalo kao još jedna romantična ceremonija dok nije došao trenutak koji bi trebalo da bude najljepši. Umjesto obećanja na “cijeli život”, otrežnjujuća istina.

– Možete da poljubite mladu – rekao je sveštenik. Muhamed je odbio, piše Žena Blic.

– Nije mi dozvoljeno da se ljubim u ovom periodu – pravdao se, pozivajući se na Ramazan.

Za Danijelu je to bio trenutak otrežnjenja.

-Znam duboko u sebi da me ne voli – priznala je kasnije.

Njena kćerka bila je još direktnija: “Muhamed ne voli moju mamu. Ovo neće potrajati.”

Ljubav ili interes?

Danijela je otvoreno govorila o tome kako je njihova veza zapravo započela. Muhamed je bio mlađi, privlačan i drugačiji – i upravo to ju je osvojilo.

Da bi ga dovela u Ameriku, obećala mu je “bolji život”, novac i, naravno, zelenu kartu.

-Bio je mlad i lijep, i to je sve što me je zanimalo – priznala je iskreno.

Međutim, stvari su krenule nizbrdo kada je samo dvije ned‌jelje prije vjenčanja izgubila posao. Finansijska situacija se naglo pogoršala, a Muhamed je, čim je saznao za dugove, potražio pravni savet i razmišljao o odustajanju.

Shvatio je da bi brakom mogao postati odgovoran za njene finansijske probleme i osjetio se, kako je rekao,”uhvaćen u zamci”.

Vjenčanje iz nužde, ne iz ljubavi

Zbog novca, raskošno vjenčanje je otkazano. Umjesto toga, ceremonija je održana u malom paviljonu.

Danijela je vratila skupu vjenčanicu i kupila jeftiniju. Nije bilo ni dijamantskog prstena – zamijenili su ga jednostavni srebrni burme koje su koštale manje od 100 dolara.

Na dan vjenčanja, Muhamed je i dalje razmišljao da pobjegne. Na kraju je ipak došao pred oltar, ali – bez osmijeha, bez emocije i bez poljupca.

Brak koji je trajao koliko i iluzija

Problemi su se nastavili gotovo odmah nakon vjenčanja.

Samo dvije ned‌jelje kasnije, struja u njihovom domu je isključena zbog neplaćenih računa. Muhamed je to iskoristio kao povod da ode. Kada se vratio, njegovo ponašanje bilo je potpuno drugačije.

-Ja sam slobodan čovjek. Mogu da dolazim i odlazim kad hoću – rekao je, bez potrebe da se pravda.

Danijela je ubrzo shvatila da ne samo da ne planira da se zaposli i pomogne, već i da komunicira sa drugim ženama preko interneta.

– Nadala sam se da ću imati nekoga na koga mogu da se oslonim, ali on me je samo iskoristio zbog zelene karte – priznala je.

Brz kraj i gorka realnost

Danijela i Muhamed vjenčali su se 2014. godine, uz razliku u godinama od čak 15 godina. Njihov odnos bio je pun sumnji, nesuglasica i finansijskih problema. Ubrzo nakon što je dobio zelenu kartu, Muhamed je napustio Danijelu i uslijedio je buran razvod.

Ona je nakon svega pokušala da nastavi dalje i stabilizuje svoj život, dok je Muhamed nastavio da živi u Americi.