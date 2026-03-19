Preminuo glumac Mladen Barbarić

Jugoslovenski i hrvatski glumac Mladen Barbarić, kojeg je publika godinama pratila na televiziji i pozorišnim scenama, preminuo je u 73. godini.

Barbarić će ostati upamćen kao Pegula u čuvenoj seriji "Velo misto" koja mu je donijela veliku popularnost, piše Slobodna Dalmacija.

Serija "Velo misto", jugoslovenska televizijska produkcija iz 1980. godine, ostala je upamćena kao jedno od najznačajnijih ostvarenja tog perioda. Scenario za ovu seriju napisao je Miljenko Smoje, dok je režiju potpisao Joakim Marušić. Kroz radnju serije prati se život u Splitu od 1910. do 1947. godine, pa je mnogi smatraju svojevrsnom nezvaničnom istorijom grada, ali i pričom o počecima fudbalskog kluba Hajduk.

Za uloge u ovoj seriji, posebna priznanja stigla su i na Filmskim susretima u Nišu 1981. godine, gdje su nagradu za najbolji glumački par, po izboru čitalaca TV Novosti, dobili Zdravka Krstulović za ulogu Violete i Mladen Barbarić za ulogu Pegule, prenosi b92.

Mladen Barbarić je rođen 1953. godine u Kičevu u Makedoniji, gdje mu je otac službovao. Djetinjstvo je proveo između Beograda i Splita, kao i u Žrnovnici, gdje su se njegovi roditelji vratili nakon što mu je otac tokom osamdesetih godina otišao u penziju. Njegova majka bila je porijeklom iz Korešnice. Gimnazijske dane dijelom je proveo u splitskoj gimnaziji "Natko Nodilo", a u mladosti se bavio i košarkom. Ljubav prema umjetnosti odvela ga je na Fakultet dramskih umjetnosti u Beogradu, gdje je i diplomirao.

Mladen Barbarić je otkriven u Narodnom pozorištu, odakle je započeo svoj put ka velikim ulogama na sasvim neočekivan način. Prema rijetkim intervjuima koji su ostali iza njega, ekipa koja je radila na seriji "Velo misto" pronašla ga je upravo u Novom Sadu, gdje je u tom periodu bio angažovan u pozorištu i već pokazivao izuzetan glumački potencijal.

Bio u braku sa srpskom glumicom

Barbarić je bio u braku sa srpskom glumicom Sanjom Milosavljević, koju je upoznao tokom snimanja serije "Velo misto". Ona je u toj seriji tumačila lik praške studentkinje Marženke, zbog koje je ljubomorna Kate (Mira Furlan) progonila svog Tončija (Milan Štrljić).

Vjenčali su se 1981. godine i dobili sina Vuka-Tadiju, koji je ime dobio po Mladenovom djedu Tadiji iz Korešnice. Vuk-Tadija je kasnije doktorirao lingvistiku i zaposlen je na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu.

Porodična tradicija uspjeha nastavila se i u narednoj generaciji – njegov unuk Matija, sin Vuka-Tadije, već s deset godina postao je prvak Hrvatske u šahu u svojoj uzrasnoj kategoriji. Kao zanimljiv detalj, mali Matija je i član splitskog kluba "Mornar", čime je još jednom potvrđena snažna veza porodice Barbarić sa Splitom i njegovom sportskom i kulturnom scenom.