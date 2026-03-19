Boki 13 otkrio šta se dešavalo u zatvoru

Makedonski šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, osuđen je na zatvor prije nekoliko godina, a sada se osvrnuo na period života koji je proveo iza rešetaka.

Mnoge je šokirao priznanjem da zatvorenici bez problema koriste mobilne telefone.

"U zatvoru svi imaju telefone, samo su malo drugačiji uslovi za korišćenje. Nije dozvoljeno unošenje uređaja u zatvor, ali se prodaju. Telefon koji napolju košta 100 evra, u zatvoru je 1.000. U mom slučaju, svjesno sam odbio da imam telefon i punih sedam mjeseci sam bio bez kontakta sa bilo kim osim sa advokatima. Sa majkom sam komunicirao preko pisama" rekao je Boki pred kamerama.

Uhapšen u akciji "Reket"

Podsjetimo, Bojan je najprije uhapšen u akciji "Reket" i prvostepenom presudom 7. aprila 2022. godine osuđen je na devet godina zatvora za prevaru i pranje novca. Međutim, u aprilu 2024. Apelacioni sud u Skoplju je tu presudu poništio, te je Jovanovski pušten na slobodu.

Tim povodom se oglasio i njegov advokat Vladimir Tufegdžić.

"Povodom pitanja koje vas zanima, kao branioca, potvrđujem informaciju da je Osnovni krivični sud Skoplje donio rješenje o obustavi izdržavanja kazne zatvora osuđenom Bojanu Jovanovskom i da je osuđenom dostavljeno. Iako je ova odluka zakasnila, treba je pozdraviti kao zakonitu, pravičnu i pre svega humanu, donijetu na osnovu dva uzastopna pozitivna mišljenja nadležnog javnog tužioca u istom postupku i na osnovu kompletne medicinske dokumentacije o zdravstvenom stanju", rekao je Tufegdžić tada za "Skopje 1".