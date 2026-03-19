Boki 13 otkrio šta se dešavalo u zatvoru

19.03.2026

17:12

Makedonski šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, osuđen je na zatvor prije nekoliko godina, a sada se osvrnuo na period života koji je proveo iza rešetaka.

Mnoge je šokirao priznanjem da zatvorenici bez problema koriste mobilne telefone.

"U zatvoru svi imaju telefone, samo su malo drugačiji uslovi za korišćenje. Nije dozvoljeno unošenje uređaja u zatvor, ali se prodaju. Telefon koji napolju košta 100 evra, u zatvoru je 1.000. U mom slučaju, svjesno sam odbio da imam telefon i punih sedam mjeseci sam bio bez kontakta sa bilo kim osim sa advokatima. Sa majkom sam komunicirao preko pisama" rekao je Boki pred kamerama.

Boki 13 rekao da su mu se udvarala dva poznata muškarca: Otkrio njihova imena

Uhapšen u akciji "Reket"

Podsjetimo, Bojan je najprije uhapšen u akciji "Reket" i prvostepenom presudom 7. aprila 2022. godine osuđen je na devet godina zatvora za prevaru i pranje novca. Međutim, u aprilu 2024. Apelacioni sud u Skoplju je tu presudu poništio, te je Jovanovski pušten na slobodu.

Tim povodom se oglasio i njegov advokat Vladimir Tufegdžić.

"Povodom pitanja koje vas zanima, kao branioca, potvrđujem informaciju da je Osnovni krivični sud Skoplje donio rješenje o obustavi izdržavanja kazne zatvora osuđenom Bojanu Jovanovskom i da je osuđenom dostavljeno. Iako je ova odluka zakasnila, treba je pozdraviti kao zakonitu, pravičnu i pre svega humanu, donijetu na osnovu dva uzastopna pozitivna mišljenja nadležnog javnog tužioca u istom postupku i na osnovu kompletne medicinske dokumentacije o zdravstvenom stanju", rekao je Tufegdžić tada za "Skopje 1".

Boki 13

Zatvor

Pročitajte više

Scena

Boki 13 osuđen na pet godina zatvora

5 mj

0
Scena

Boki 13 nezakonito boravio u Srbiji, dobio zabranu i nakon 15 godina stigao u Beograd

6 mj

0
Scena

Ovako je Boki 13 izgledao prije nego što je postao poznat

1 god

0
Scena

Boki 13 primljen u bolnicu, ima ozbiljne zdravstvene probleme

1 god

0

Više iz rubrike

Scena

Goga Sekulić pobjegla iz Rusije: Rekla sam sebi, bježi, kreće

4 h

0
Scena

Pjevač otkrio nove informacije o stanju Zorice Brunclik

5 h

0
ko je otac djeteta milice todorovic

Scena

Milica Todorović u svađi sa ovim pjevačem zbog njegove izjave

8 h

0
Scena

Nakon tragedije: Posvetio tetovažu Draganu Laziću

8 h

1
18

39

Tramp: Japan će preuzeti odgovornost u ratu sa Iranom, za razliku od NATO

18

34

Dragana Mirković obara sve rekorde na američkoj turneji

18

28

Fico jasan: Zajam za Ukrajinu ostaće blokiran!

18

15

Javno poniženje: Turbulentan brak Danijele i Muhameda iz "Vjeridbe od 90 dana" završio skandalom

18

12

Ekskluzivne fotografije: Ovako izgleda srpska supersonična raketa

