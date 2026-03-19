Goga Sekulić pobjegla iz Rusije: Rekla sam sebi, bježi, kreće

19.03.2026

13:51

Pjevačica Goga Sekulić priznala je da je nedavno prekinula odmor u Rusiji jer se uplašila zbog situacije sa ratom.

Naime, Goga je nedavno otputovala na porodični odmor u Sankt Peterburg kako bi se odmorila nakon teškog perioda zbog smrti majke, ali je tamo doživjela dramu, pa se brže bolje vratila u Srbiju.

Folkerka je ispričala da je u jednom trenutku krenula napeta situacija zbog čega se uplašila za njihovu bezbjednost.

Nakon samo nekoliko dana boravka u kompleksu u kom je Goga bila smještena, nestalo je internet konekcije, a osoblje sa recepcije joj je objasnilo da zbog ratnog stanja postoji mogućnost da će nestati i struja.

"Da, bili smo u Rusiji i prvo smo počeli da gubimo mrežu na telefonu. Baš je bila napeta situacija. Nakon interneta najavili su i nestanak struje, a meni je to bilo sumnjivo. Rekla sam sebi: Gordana, bježi, kreće rat! I tako smo odmah promijenili vrijeme povratka, kupili nove karte i vratili se u Beograd", otkrila je Goga za Kurir.

Kako piše ovaj portal, Goga se vratila pet dana prije planiranog povratka, a ova odluka ju je skupo koštala.

Uključujući karte koje su ranije kupljene, ali i one koje je kupila kako bi se što prije vratila kući, za ovaj neplanirano skraćeni odmor morala je da iskešira čak 5.000 evra, prenosi Grand.

