Ovaj veliki hit Harisa Džinovića pisan je za drugog pjevača

19.03.2026

Овај велики хит Хариса Џиновића писан је за другог пјевача
Pjesma Harisa Džinovića "I tebe sam sit kafano" bila je pisana za Halida Muslimovića.

"Haris Džinović je počeo sa mnom na narodnjačkoj sceni jer je snimio numeru 'I tebe sam sit kafano', koju sam ja trebao da snimim. Pjesma je prepuštena njemu i napravio je priču, krenuo je na turneju sa 120 koncerata u Jugoslaviji. Pjesmu je pisao Željko, ali meni je došla između dva albuma, pa sam rekao da je neka druga osoba snimi", rekao je Halid.

Dodao je da je važno da dobra pjesma dođe u ruke dobrom pjevaču.

Kako Halid ističe, jedan je od rijetkih iskusnih pjevača koji rado dijeli scenu sa mladim talentima na koncertima.

"Mnogo mojih prijatelja i kolega starijih od mene počelo je sa mnom na estradi. Na primjer, Biljana Jevtić, Sinan Sakić, Džej Ramadanovski, Goca Božinovska… Puno pevača je sa mnom započelo karijeru na koncertima i meni je drago jer na mladima svijet ostaje. Meni ne smeta kada snime kaver za moju pjesmu, produžio je vijek numeri, dao joj život. Mlađima treba dati šanse, danas nije lako", rekao je Muslimović, prenosi Informer.

