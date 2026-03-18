Vujošević bolje, ljekari oprezni

18.03.2026

19:22

Вујошевић боље, љекари опрезни
Foto: Printscreen/Youtube/Sport Klub

Zdravstveno stanje košarkaškog trenera Duška Vujoševića je bolje, saznaje Sport Klub.

Od prošle srijede Vujošević se nalazi u bolnici. Stanje je u prvim danima bilo izuzetno kritično jer je uz srčane probleme i tešku upalu pluća, Vujošević imao i probleme sa funkcijom bubrega.

Prošle godine je Vujoševiću, nakon decenije dijaliza, transplantiran bubreg i postojala je velika bojazan da tijelo odbacuje organ. Loše opšte stanje otežavalo je borbu ljekara, ali, kako saznajemo, sedmicu kasnije situacija je mnogo bolja. Problemi sa srcem su sanirani, stanje se svakodnevno stabilizuje. Ipak, ljekari su i dalje oprezni i suzdržani po pitanju davanja prognoza.

