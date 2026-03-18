Vujošević bolje, ljekari oprezni

Od prošle srijede Vujošević se nalazi u bolnici. Stanje je u prvim danima bilo izuzetno kritično jer je uz srčane probleme i tešku upalu pluća, Vujošević imao i probleme sa funkcijom bubrega.

Prošle godine je Vujoševiću, nakon decenije dijaliza, transplantiran bubreg i postojala je velika bojazan da tijelo odbacuje organ. Loše opšte stanje otežavalo je borbu ljekara, ali, kako saznajemo, sedmicu kasnije situacija je mnogo bolja. Problemi sa srcem su sanirani, stanje se svakodnevno stabilizuje. Ipak, ljekari su i dalje oprezni i suzdržani po pitanju davanja prognoza.