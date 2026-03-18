Logo
Large banner

"Ove ned‌jelje nije u redu da se pjeva" Vlado Georgiev odložio koncert u Sjevernoj Makedoniji

18.03.2026

16:52

Komentari:

0
"Ове нед‌јеље није у реду да се пјева" Владо Георгиев одложио концерт у Сјеверној Македонији

Pjevač Vlado Georgiev trebalo je 20. marta da održi koncert u Skoplju, a onda je pjevač sve otkazao kada je saznao da je tada bitan datum za makedonski narod. On je novi termin otvorio u aprilu i otkrio razloge ove odluke.

Vlado je odložio koncert u Sportskom centru Jane Sandanski u Skoplju, zakazan za 20. mart, i pomjerio ga za novi datum, 24. april. Koncert je odložen zbog, kako sam Vlado kaže, “previda njegovog organizacionog tima” koji nisu bili obaviješteni da će ned‌jelja kada je trebalo da se održi koncert u Skoplju, pasti u danima obilježavanja godišnjice tragedije u Kočanima.

"Ove nedjelje nije u redu da se pjeva. Barem tako mislim. Izvinjavam se, ali zaista nije u redu. Vidimo se 24. aprila, čekam vas ionako, bogami", poručio je Vlado Georgiev svojoj makedonskoj publici u kratkoj izjavi tokom boravka u Skoplju juče, 18. marta.

Uz sve to, sam dan koncerta pao je na vjerski praznik Ramazanski bajram, što je za pjevača bio dodatni razlog da ga pomjeri na 24. april.

"S nestrpljenjem iščekujemo dolazak i nastup Vlada Georgieva u Skoplju i izvinjavamo se zbog odlaganja koncerta. Obećavamo vam nezaboravnu zabavu i veče o kome će se dugo pričati", rekli su organizatori, napominjući da će karte važiti i za novi datum, kao i da, oni koji ipak žele da vrate kupljene karte, to mogu da učine, prenosi Blic.

Podijeli:

Tag :

Vlado Georgijev

Komentari (0)
Large banner

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

59

18

58

18

50

18

45

18

41

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner