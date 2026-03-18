Pjevač Vlado Georgiev trebalo je 20. marta da održi koncert u Skoplju, a onda je pjevač sve otkazao kada je saznao da je tada bitan datum za makedonski narod. On je novi termin otvorio u aprilu i otkrio razloge ove odluke.

Vlado je odložio koncert u Sportskom centru Jane Sandanski u Skoplju, zakazan za 20. mart, i pomjerio ga za novi datum, 24. april. Koncert je odložen zbog, kako sam Vlado kaže, “previda njegovog organizacionog tima” koji nisu bili obaviješteni da će ned‌jelja kada je trebalo da se održi koncert u Skoplju, pasti u danima obilježavanja godišnjice tragedije u Kočanima.

"Ove nedjelje nije u redu da se pjeva. Barem tako mislim. Izvinjavam se, ali zaista nije u redu. Vidimo se 24. aprila, čekam vas ionako, bogami", poručio je Vlado Georgiev svojoj makedonskoj publici u kratkoj izjavi tokom boravka u Skoplju juče, 18. marta.

Uz sve to, sam dan koncerta pao je na vjerski praznik Ramazanski bajram, što je za pjevača bio dodatni razlog da ga pomjeri na 24. april.

"S nestrpljenjem iščekujemo dolazak i nastup Vlada Georgieva u Skoplju i izvinjavamo se zbog odlaganja koncerta. Obećavamo vam nezaboravnu zabavu i veče o kome će se dugo pričati", rekli su organizatori, napominjući da će karte važiti i za novi datum, kao i da, oni koji ipak žele da vrate kupljene karte, to mogu da učine, prenosi Blic.