Potvrđeno: "Obustavljamo vojne operacije"

18.03.2026

16:38

Потврђено: "Обустављамо војне операције"
Foto: Tanjug/AP/M.A. Sheikh

Pakistan privremeno obustavlja vojne operacije protiv Avganistana, saopštio je danas pakistanski ministar informisanja Ataula Tarar na platformi Iks.

Tenzije između Pakistana i Avganistana pojačane su tokom 2024. i 2025. godine zbog bezbjednosnih incidenata duž zajedničke granice, posebno u oblasti Durandove linije.

Islamabad optužuje vlasti u Kabulu, predvođene talibanskim pokretom, da pružaju utočište militantima iz pakistanske grupe Terik-e-Taliban Pakistan (TTP), koja je odgovorna za niz napada na teritoriji Pakistana.

Pakistan više puta vršio napade

Pakistan je u više navrata izvodio vazdušne i artiljerijske napade na ciljeve za koje tvrdi da su uporišta TTP-a u pograničnim dijelovima Avganistana, što je izazvalo oštre reakcije Kabula, koji negira prisustvo tih grupa i optužuje Islamabad za kršenje suvereniteta.

Zaoštravanje situacije

Sukobi su povremeno uključivali i razmjenu vatre između pograničnih snaga dvije zemlje, uz civilne žrtve i raseljavanje stanovništva.

Zaoštravanje situacije izazvale su i mjere Pakistana protiv avganistanskih izbjeglica, uključujući deportacije, kao i zatvaranje ključnih graničnih prelaza, što je uticalo na trgovinu i humanitarnu situaciju, prenosi Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

