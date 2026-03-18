Potvrđeno: "Obustavljamo vojne operacije"

18.03.2026
16:38
Pakistan privremeno obustavlja vojne operacije protiv Avganistana, saopštio je danas pakistanski ministar informisanja Ataula Tarar na platformi Iks.
Tenzije između Pakistana i Avganistana pojačane su tokom 2024. i 2025. godine zbog bezbjednosnih incidenata duž zajedničke granice, posebno u oblasti Durandove linije.
Islamabad optužuje vlasti u Kabulu, predvođene talibanskim pokretom, da pružaju utočište militantima iz pakistanske grupe Terik-e-Taliban Pakistan (TTP), koja je odgovorna za niz napada na teritoriji Pakistana.
Pakistan je u više navrata izvodio vazdušne i artiljerijske napade na ciljeve za koje tvrdi da su uporišta TTP-a u pograničnim dijelovima Avganistana, što je izazvalo oštre reakcije Kabula, koji negira prisustvo tih grupa i optužuje Islamabad za kršenje suvereniteta.
Sukobi su povremeno uključivali i razmjenu vatre između pograničnih snaga dvije zemlje, uz civilne žrtve i raseljavanje stanovništva.
Zaoštravanje situacije izazvale su i mjere Pakistana protiv avganistanskih izbjeglica, uključujući deportacije, kao i zatvaranje ključnih graničnih prelaza, što je uticalo na trgovinu i humanitarnu situaciju, prenosi Tanjug.
