Gorio automobil kod Prijedorske petlje, vatrogasci brzo reagovali

Banjalučki vatrogasci brzom reakcijom ugasili su požar na automobilu koji se zapalio na brzoj cesti Banjaluka - Laktaši kod Prijedorske petlje.

Saobraćaj je bio privremeno obustavljen zbog čega su se stvorile velike kolone na izlazu iz Banjaluke.

Na sreću nije bilo povrijeđenih.