Ginkel o pismu iz Brisela: "To ostavljam Evropskoj uniji"

Otpravnik poslova u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Džon Ginkel izjavio je da potpisivanje sporazuma o Južnoj interkonekciji predstavlja važan i pozitivan korak za Bosnu i Hercegovinu.

Naglasio je da ovaj projekat ne podrazumijeva samo izgradnju gasovoda, već otvara prostor za nove energetske, investicijske i poslovne mogućnosti. Prema njegovim riječima, prvi efekti mogli bi biti vidljivi već u narednim sedmicama, mjesecima i godinama.

Ginkel je ocijenio da je američki ministar energetike Kris Rajt bio u pravu kada je govorio o značaju potpisanog sporazuma.

"Mislim da je sekretar Rajt bio apsolutno u pravu. Ovo postignuće danas, potpisivanje sporazuma o Južnoj interkonekciji, označava novi dan za Bosnu i Hercegovinu. Označava novi dan za cijeli region", rekao je Ginkel.

Govoreći o brzoj realizaciji sporazuma, istakao je da je ključni faktor bio to što su svi akteri prepoznali važnost trenutka i prilike.

"Mislim da je razlog zašto se ovo dogodilo tako brzo taj što su svi prepoznali da je riječ o izuzetnoj prilici", kazao je.

Pismo iz Brisela

Na pitanje novinara o Briselu, Evropskoj uniji i pismu koje je, prema navodima, uputio Luiđi Soreka, Ginkel nije želio detaljnije komentarisati stavove Evropske unije.

"To ću prepustiti drugima da razgovaraju s Evropskom unijom o tome", rekao je.

Dodao je da, prema njegovom razumijevanju, Evropska unija vodi razgovore sa svim državama kandidatima o njihovim obavezama.

"Moje razumijevanje je da Evropska unija vodi određene razgovore sa svim svojim državama kandidatima o njihovim obavezama. To prepuštam Evropskoj uniji", kazao je Ginkel.

Naglasio je da je ovo prije svega trenutak da se govori o gasovodu i ulozi Sjedinjenih Američkih Država u tom procesu.

"Ovo je trenutak da se govori o gasovodu i o ulozi koju Sjedinjene Države imaju u tome", istakao je.