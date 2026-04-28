Ginkel o pismu iz Brisela: "To ostavljam Evropskoj uniji"

28.04.2026 17:16

Гинкел о писму из Брисела: "То остављам Европској унији"
Otpravnik poslova u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Džon Ginkel izjavio je da potpisivanje sporazuma o Južnoj interkonekciji predstavlja važan i pozitivan korak za Bosnu i Hercegovinu.

Naglasio je da ovaj projekat ne podrazumijeva samo izgradnju gasovoda, već otvara prostor za nove energetske, investicijske i poslovne mogućnosti. Prema njegovim riječima, prvi efekti mogli bi biti vidljivi već u narednim sedmicama, mjesecima i godinama.

Ginkel je ocijenio da je američki ministar energetike Kris Rajt bio u pravu kada je govorio o značaju potpisanog sporazuma.

"Mislim da je sekretar Rajt bio apsolutno u pravu. Ovo postignuće danas, potpisivanje sporazuma o Južnoj interkonekciji, označava novi dan za Bosnu i Hercegovinu. Označava novi dan za cijeli region", rekao je Ginkel.

Govoreći o brzoj realizaciji sporazuma, istakao je da je ključni faktor bio to što su svi akteri prepoznali važnost trenutka i prilike.

"Mislim da je razlog zašto se ovo dogodilo tako brzo taj što su svi prepoznali da je riječ o izuzetnoj prilici", kazao je.

Pismo iz Brisela

Na pitanje novinara o Briselu, Evropskoj uniji i pismu koje je, prema navodima, uputio Luiđi Soreka, Ginkel nije želio detaljnije komentarisati stavove Evropske unije.

"To ću prepustiti drugima da razgovaraju s Evropskom unijom o tome", rekao je.

Dodao je da, prema njegovom razumijevanju, Evropska unija vodi razgovore sa svim državama kandidatima o njihovim obavezama.

"Moje razumijevanje je da Evropska unija vodi određene razgovore sa svim svojim državama kandidatima o njihovim obavezama. To prepuštam Evropskoj uniji", kazao je Ginkel.

Naglasio je da je ovo prije svega trenutak da se govori o gasovodu i ulozi Sjedinjenih Američkih Država u tom procesu.

"Ovo je trenutak da se govori o gasovodu i o ulozi koju Sjedinjene Države imaju u tome", istakao je.

Džon Ginkel

Evropska unija

Južna interkonekcija

Pročitajte više

Потписан Меморандум о сарадњи са Брестским обласним извршним комитетом

Republika Srpska

Potpisan Memorandum o saradnji sa Brestskim oblasnim izvršnim komitetom

2 h

1
цвијеће мушкатле балкон тераса савјети

Savjeti

Za dvostruko više cvjetova: Prije nego što iznesete muškatle napolje dodajte im ovo

2 h

0
Преминуо и други брат из Сомбора: Убио рођеног брата, па пуцао себи у главу

Hronika

Preminuo i drugi brat iz Sombora: Ubio rođenog brata, pa pucao sebi u glavu

3 h

0
Војник стоји на стражи поред угљенисаног возила након што је запаљено, у Коинцију, држава Мичоакан, Мексико, у недјељу, 22. фебруара 2026. године, након смрти вође картела Халиско Нова генерација, Немесија Осегере, познатог као „Ел Менчо“.

Svijet

Haos u Meksiku nakon hapšenja vođe kartela

3 h

0

Više iz rubrike

Потписивање споразума о Јужној интерконекцији

BiH

Plenković i Krišto potpisali sporazum o Južnoj interkonekciji

5 h

1
Сједница Предсједништва

BiH

Predsjedništvo BiH usvojilo sporazum o Južnoj interkonekciji

6 h

1
Нема јединства српских странака на нивоу БиХ

BiH

Nema jedinstva srpskih stranaka na nivou BiH

1 d

2
Кристијан Шмит у Бањалуци испред зграде ОХР-а, одмахнуо руком.

BiH

Otkriveno s kim se sastao Kristijan Šmit u Banjaluci

1 d

4

  • Najnovije

19

49

List ove biljke pomaže kod šećera: Dovoljna je samo jedna šoljica

19

38

Četiri znaka koja bi mogla da dobiju neočekivani novac

19

33

Viktor Orban ponudio ostavku na funkciju predsjednika Fidesa

19

32

Usvojen nacrt pravilnika za besplatne placeve

19

25

Preminuo bivši fudbaler, žene su ga uspavale opasnom drogom: Mrtav leži na zadnjem sjedištu auta

