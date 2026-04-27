Nema jedinstva srpskih stranaka na nivou BiH

Od tačke do tačke. Od zakona do zakona. Tako su se političke razlike iz Republike Srpske preselile i u Sarajevo. Jedinstven stav srpskih predstavnika o ključnim pitanjima izostaje tamo gdje bi trebalo da je najvažniji, u zajedničkim institucijama na nivou BiH.

Najvidljivije mjesto tih razlika je PD PS BiH gdje su stranke iz Srpske odnosno iz vlasti i opozicije za manje od godinu dana mnogo puta glasale različito. Između ostalih, nisu se slagali kod izmjena Izbornog zakona koji su predložili poslanici iz FBiH a zagovarao Kristijan Šmit. Tu je opozicija iz Srpske glasala ZA kao i poslanici iz FBiH dok su poslanici iz kluba SNSD-a bili protiv. Slična situacija je i kod drugih važnih zakona i odluka a tiču se Republike Srpske. Jedinstvo je izostalo i kod izmjena Zakona o PDV-u, zakonu o akcizama, izmjenama Zakona o VSTS-u.

Naš zadatak je da štitimo Ustavno pravni poredak Republike Srpske Republike Srpske koji je svaki dan napadnut od strane političkog Sarajeva, kaže Milorad Kojić. Upozorava na to da u zajedničkim institucijama nema zajedničkog dogovora vlasti i opozicije iz Republike Srpske.

"Ono je već bilo potrebno, i vi znate da je predsjednik Dodik pozivao 10 puta na desetine puta predstavnike opozicije da dođu na sastanak i da se usaglase oko ključnih tema da se nadležnosti Republike Srpske očuvaju, nažalost oni se nisu udostojili ni da se odazovu na sastanak što znači da je jako teško govoriti ili razmišljati da će doći do tog srpskog jedinstva, jedino što može jeste da postoji stabilna većina od 10 poslanika pozicije iz Republike Srpske", kaže Milorad Kojić, poslanik SNSD-a u PD PS BiH.

Žao mi je što je opozicija iz Republike Srpske ušla na bošnjački brod kao slijepi putnici shvatajući da je to jedini način da uplivaju na vlast na nivou BiH, zaboravljajući izbornu volju vlastitog naroda, jasan je Nikola Špirić.

"Ono što je dogovor unutar srpskog kluba je da bude naš zajednički stav, nažalost oni nemaju sa nama komunikaciju, oni na konsultacije idu u klub bošnjačkog naroda na čelu sa SDA i tako da tu imamo apsolutno nerazumijevanje. Oni su mislili kada su završili proces u Predstavničkom domu da će završiti i u Domu naroda i da će kao vlast na nivou BiH dočekati izbore i to se zove gordo posrtanje srpske opozicije", kaže Nikola Špirić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda PS BiH.

Iako su često digli ruke kao poslanici iz FBiH, PDP-ov Branislav Borenović kaže da je obaveza svih poslanika iz Srpske da budu jedinstveni posebno kada je riječ o pitanjima važnim za Srpsku.

"To je naša ustavna obaveza i mislim da se ne priča dovoljno o tome, ali znate da mi imamo tu ustavnu mogućnost da zaštitimo interes Republike Srpske bez obzira da li dolazimo iz vlasti ili opozicije i da mi to vrlo često činimo skoro na svakoj sjednici PD PS BiH", kaže poslanik u Predstavničkom domu PS BiH Branislav Borenović.

PDP-ovom, a malo više PSS-ovom Drašku Stanivukoviću kriv je SNSD i kako navodi, često im je bilo teško procijeniti šta je to tačno nacionalno jedinstvo.

"Smatram da SNSD kao najodgovorniji da je kroz 10-15 posljednjih godina malo bolje birao riječi i izjave i malo manje koristio riječi "izdajnik" i na taj način se ophodio bilo bi lakše i nama na drugoj strani da kažemo ovo je stvarno nacionalni interes", kaže lider PSS Draško Stanivuković.

Za lidera Liste za pravdu i red, očekivano nema govora o jedinstvu sa SNSD-om.

"Jasno je da opozicija iz Republike Srpske nikada nije glasala ni povukla bilo koji potez koji bi išao protiv Republike Srpske i srpskih nacionalnih interesa ali sa druge strane nema nikakvog govora o jedinstvu, savezu, partnerstvu sa SNSD-om", kaže lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović.

Ima još primjera nacionalnog nejedinstva. Povlačenje četvrtog delegata u Domu naroda je derogiranje Narodne skupštine, kategoričan je prvi čovjek parlamenta Srpske. To su, kaže Srbi koji su prihvatili da ih imenuje kuglica i lutrija, a ne Narodna skupština Srpske misleći na PDP-ovog Nenada Vukovića koji je žrijebom u CIK-u izabran za delegata u Domu naroda.

"Da je bilo normalno oni bi nama vratili pa bi ponovo glasali jer mi biramo, a oni su znali kako bi mi glasali pa su oni umjesto nas kuglicom izabrali i to je nepoštovanje odluka NSRS. I kad prihvatiš da o takvoj sudbini ne odlučuje Narodna skupština koja te bira nego neko drugi koji te nameće i taj nametnuti drugi član iz Doma naroda iz opozicije je sada multiplikovao krizu i dao više nade Bošnjacima", kaže predsjednik NSRS Nenad Stevandić.

Političke partije iz Republike Srpske su iz vida izgubile svoj osnovni zadatak djelovanja na nivou BiH, poručuje predsjednik Republike Srpske. A to je da svi predstavnici na nivou BiH štite interese Republike Srpske.

"Nemoguće je kada smo mi jedinstveni da se donese odluka protiv Republike Srpske. Kada je to moguće? Kada smo nejedinstveni. Mi smo sada naveli sve protivnike protiv Republike Srpske, unazad 30 godina a ima jedan veći a to je nejedinstvo", kaže predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

Taj protivnik će, po svemu sudeći Republiku Srpsku pratiti još dugo. A izborna godina čini se samo produbljuje razlike i nejedinstvo.