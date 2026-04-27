Otkriveno s kim se sastao Kristijan Šmit u Banjaluci

Nijemac Kristijan Šmit boravio je u Banjaluci gdje se sastao sa Mihalom Černijem, zamjenikom šefa Kancelarije OHR-a povodom okončanja njegovog mandata.

Šmit je, kao i više puta do sada, bježao od novinara ATV-a tako da nismo uspjeli da dobijemo odgovore na neka pitanja.

Dok se Černi pozdravlja sa BiH, sve jače su priče da i sam Šmit sprema kofere. On bi krajem godine mogao napustiti Sarajevo zbog odlaska u penziju.