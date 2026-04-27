Gruško: Zapad preko Šmita krši prava Srba i Republike Srpske

ATV
27.04.2026 15:52

Замјеник министра иностраних послова Руске Федерације Александар Грушко испред храма Преображења Господњег
Foto: ATV/Branko Jović

Zapad preko Kristijana Šmita nameće odluke u BiH kojima se krše prava Srba i Republike Srpske i koje vode BiH ka prisilnoj unitarizaciji, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruško.

On je u intervjuu za ruski portal "Vesti" naveo da zapadne strukture koriste sva raspoloživa sredstva na Balkanu, uključujući u BiH, da ostvare svoje političke ciljeve, a to je da se oslabi uticaj Rusije i nametne zapadna kontrola nad regionom.

- Iz nekog razloga, u vezi sa BiH, brojni zapadni "savjetnici" koji su se angažovali u socijalno-politički inženjering, zapravo, izazivaju haos i destabilizuju region i, što je najvažnije, ispunjavaju sopstvene geopolitičke zadatke, koji su, opet, povezani sa obuzdavanjem Rusije i zauzimanjem teritorije u smislu vršenja uticaja - rekao je Gruško.

On je istakao da Zapad time pokušava da ispuni cilj pune integracije BiH u evropske i evroatlantske strukture kako bi natjerao Srbe da zaborave tragediju koju su preživjeli i da pridruživanjem NATO-u "pokažu da je Zapad djelovao ispravnije nego ikad", piše Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Aleksandar Gruško

Kristijan Šmit

Republika Srpska

Srbi

