Mastilović sa Voskresenskim: Odupiremo se pokušajima falsifikovanja istorije

ATV
27.04.2026 13:33

Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Драга Мастиловић разговарао је са губернатором Ивановске области Руске Федерације Станиславом Сергејевичем Воскресенским.
Ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Draga Mastilović razgovarao je sa gubernatorom Ivanovske oblasti Ruske Federacije Stanislavom Sergejevičem Voskresenskim o unapređenju saradnje.

Tokom razgovora posebna pažnja usmjerena je na mogućnost uspostavljanja još bolje saradnje između univerziteta i naučnoistraživačkih institucija, uključujući razmjenu studenata, nastavnog osoblja i istraživača. Razmatrane su i mogućnosti za organizovanje naučnih konferencija i specijalizovanih programa usavršavanja, koji bi doprinijeli jačanju akademskih veza i razmjeni znanja.

Ministar Mastilović izjavio je da Ivanovska oblast predstavlja jedan od ključnih partnera Republike Srpske u oblasti obrazovanja i naučnotehnološkog razvoja.

„Obrazovna saradnja između Ivanovske oblasti i Republike Srpske danas doživljava ekspanziju, između ostalog i zbog značajne podrške gubernatora Ivanovske oblasti za zajedničke obrazovne, kulturne i naučne projekte, koje naše zemlje realizuju godinama, a sve u cilju povezivanju naših regiona i jačanju temelja rusko-balkanskog prijateljstva“, istakao je Mastilović.

On je dodao da ova posjeta nije samo priznanje diplomatskog poštovanja našim ruskim prijateljima, već i jasan signal o izboru puta Republike Srpske.

„Svoju budućnost vidimo u saradnji sa Ruskom Federacijom, a to kontinuirano pratimo već dugi niz godina. Ovaj sastanak predstavlja važan korak ka produbljivanju saradnje i otvaranju novih mogućnosti za naše studente, istraživače i akademsku zajednicu u cjelini. Zajedno ćemo nastaviti da radimo ne samo na međuuniverzitetskoj saradnji, već i na kulturnim i obrazovnim projektima za očuvanje istorijskog pamćenja. Trudićemo se da se zajednički odupremo pokušajima falsifikovanja istorije, uključujući i mlađe generacije“, dodao je ministar.

Gubernator Voskresenski izrazio je zadovoljstvo zbog posjete delegacije iz Republike Srpske, ističući da će Ivanovska oblast, koja ima bogatu akademsku tradiciju i razvijen naučnoistraživački sektor, uvijek biti pouzdan partner u realizaciji zajedničkih projekata.

„Otvoreni smo za sve oblike saradnje koji doprinose razmjeni znanja i iskustava. Vjerujemo da kroz konkretne projekte možemo postići još vidljivije i značajnije rezultate i doprinijeti daljem razvoju obrazovanja i nauke kako u Republici Srpskoj tako i u Ivanovskoj oblasti“, poručio je Voskresenski.

