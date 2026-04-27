Pjevačica uskoro puni 60, a ima djevojačku figuru: ''Svi me napadaju''

27.04.2026 13:09

Јасна Миленковић Јами стоји на плажи и позира у црној хаљини
Foto: Instagram

Pjevačica Jasna Milenković Jami već godinama unazad važi za jednu od najzgodnijih dama na estradi, a malo ko bi povjerovao u činjenicu da u julu ove godine puni nevjerovatnih 60 godina.

Jami je svojevremeno podijelila svoju tajnu i objasnila kako joj polazi za rukom da već godinama zadrži djevojačku figuru i besprijekoran izgled.

„Oduvek vodim računa o sebi. Jedem onoliko koliko mi je dovoljno, a ne preko toga. Kad je najslađe tada prekini i uvijek imam mjeru u svemu”, izjavila je pjevačica.

"Ne želim prirodno da starim"

- Fenomen je kada te komentarišu, jednom sam ušla da vidim te komentare i svi mene nešto napadaju za lice. Ne znam kome sam šta uradila i što to vas remeti. Moja stvar je što ne želim prirodno da starim. Kažu za mene: "Jao, pa šta je uradila", kao da sam ja sebe sa iglom i hijaluronom radila. Dešavalo mi se masu puta, da ja legnem na taj sto i ja tad vjerujem toj osobi što je obukla bijeli mantil, da će mi uraditi najbolje. U dogovoru ti njima kažeš: "Moja je fizionomija takva, hoću samo malu korekciju"- rekla je Jami.

- Korekcija je samo dotjerivanje, čak sam i donosila fotografije kako ja želim da izgledam. Tek poslije 40. godine sam krenula sa hijaluronima, isključivo sa njima. Taj neko ti sjuri taj hijaluron, kako bi se to naplatilo. Tada krećeš u jedan začarani krug. Priznajem, jesam žrtveno jagnje - rekla je nedavno.

(Blic)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

