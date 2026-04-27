Povučen lijek protiv gorušice: Evo kako da prepoznate pravi

Američka Agencija za hranu i lijekove nedavno je objavila povlačenje jedne serije popularnog lijeka za gorušicu, nakon što su korisnici prijavili promjenu boje tableta.

Indijska kompanija Hetero Labs Limited povukla je 26. marta jednu seriju pantoprazol natrijum tableta, dok je FDA 17. aprila ovu mjeru klasifikovala kao povlačenje klase 2, što znači da je rizik od ozbiljnih zdravstvenih posljedica nizak, piše u obrazloženju o povlačenju proizvoda.

Kako da prepoznate sporni lijek

Pantoprazol spada u grupu lijekova poznatih kao inhibitori protonske pumpe i koristi se za smanjenje želudačne kiseline, kao i za liječenje gorušice, refluksa i čira.

Povučeno je više od 4.000 bočica širom zemlje, i to konkretno:

Pantoprazol natrijum tablete sa odloženim oslobađanjem 40 mg

Pakovanje od 1.000 tableta

Broj serije FD253967

Rok trajanja 26. jun 2027. godine

Tablete koje su inače žute i izduženog oblika povučene su nakon što je kompanija primila pet prijava da su "tamnije nego uobičajeno i sa svjetlijim mrljama".

Šta da uradite ako imate ovaj lijek

Ako postoji mogućnost da imate ovu seriju kod kuće, potrebno je da provjerite pakovanje i broj serije, kao i da obratite pažnju na eventualne promjene u boji tableta.

Tablete koje izgledaju neobično ne bi trebalo koristiti.

Ipak, ljekari upozoravaju da terapiju inhibitorima protonske pumpe ne treba naglo prekidati bez konsultacije sa stručnjakom, jer to može izazvati povratak simptoma i pojačano lučenje kiseline.

U slučaju nedoumice, preporuka je da se obratite farmaceutu ili ljekaru kako biste dobili odgovarajuću zamjenu ili alternativnu terapiju.

(Tanjug)