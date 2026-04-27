Prekinuta sjednica Doma naroda zbog nedostatka kvoruma

ATV
27.04.2026 12:02

Прекинута сједница Дома народа због недостатка кворума
Foto: SRNA

Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH prekinuta je zbog nedostatka kvoruma.

Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović rekao je da se sjednica prekida zbog nedostatka kvoruma u Klubu Srba, odnosno odsustva delegata iz SNSD-a.

Sjednica je otvorena iako je zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Nikola Špirić ranije obavijestio predsjedavajućeg ovog doma Kemala Ademovića da on, kao i delegati Sredoje Nović i Radovan Kovačević neće prisustvovati ovoj sjednici, zbog toga što je Ademović nastavio da samoinicijativno saziva sjednice, kršeći na taj način Poslovnik o radu.

Velika akcija policije: U toku pretres kancelarija Vojina Mijatovića

Na predloženom dnevnom redu hitne sjednice bile su, između ostalog, i izmjene Zakona o akcizama u BiH, kojima se predviđa da u slučaju poremećaja tržišta ili drugog opravdanog razloga Savjet ministara može donijeti odluku o privremenom ukidanju ili smanjenju iznosa akciza na naftne derivate na period od maksimalno šest mjeseci u toku jedne kalendarske godine.

Na predloženom dnevnom redu je i Prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, čiji cilj je uspostavljanje pouzdanog, pravovremenog i potpunog mehanizma za implementaciju sanckionih mjera.

Delegati su u prvom čitanju trebali da razmotre i Prijedlog zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije u BiH, koji je predložio Savjet ministara, a čiji je fokus na stvaranju uređenog veleprodajnog tržišta električne energije i uspostavljanju berze električne energije.

