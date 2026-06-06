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Imovina riješena u Dejtonu: Sporazum entiteta crvena linija Srpske

Autor:

Marko Gavrić
06.06.2026 19:12

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Види се застава Републике Српске како вијори на јарболу испред крошње дрвета.
Foto: ATV

Nećemo i ne damo ni da nam diraju imovinu. Imovina je riješena u Dejtonu. Sporazum entiteta je crvena linija Srpske. Dalje od Ustava i njim zagarantovanih prava Srpskoj nećemo ići.

Poruka je to iz Republike Srpske nakon što je osvanuo dokument koji potpisuje Centar za geopolitička istraživanja "GEOPOL" iz Sarajeva u kome, kako navode, stoji prijedlog zakonskog rješenja za pitanje državne imovine BiH.

Prijedlog Centra za geopolitička istraživanja iz Sarajeva predviđa razdvajanje prava vlasništva od prava upravljanja i raspolaganja imovinom. Tako bi država trebalo da čuva pravni kontinuitet, entiteti i kantoni dobijaju garantovano upravljanje, a lokalne zajednice resurse za razvoj. Prijedlog dokumenta predviđa uspostavljanje jedinstvenog registra državne imovine, kao i formiranje stalne Komisije za državnu imovinu BiH.

Za Republiku Srpsku je bilo kakva priča o postojanju državne imovine crvena linija. Ako se pitanje imovine ne riješi u ovom vremenu, mislim da ćemo mi morati da vodimo neki oblik političke borbe od stranog intervencionizma, jasan je lider SNSD-a.

"Muslimani ne kriju da kažu, nema države ako nema imovine, a ima li entiteta ako nema imovine, ima li naroda koji tu živi ako nema imovine.Bosna bi uzela imovinu, ona bi upravljala, kao mi ćemo vama dati na raspolaganje imovine, ma nemoj, kao mi ne znamo šta je raspolaganje, šta je svojina. Raspolažite vi, mi njima predlažemo da oni raspolažu sa kasarnama, a da bude naša imovina", rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Besmisleno je pričati o bilo kakvom prijedlogu koji dolaze iz Federacije BiH, a koji govori o takozvanoj državnoj imovini, jer je takvo pitanje neustavno, poruka je i generalnog sekretara predsjednika Republike Srpske.

"Niz pravnih argumenata koji potkrepljuju ovu činjenicu, od sporazuma između entiteta kojima je 2007 i 2008 rješavano o perspektivnoj vojnoj imovini pa je odlučeno da su titulari te imovine entiteti i da se daje imovina na upotrebu oružanim snagama BiH dok one imaju potrebu da koriste tu imovinu", istakao je generalni sekretar predsjednika Republike Srpske Marko Romić.

Nema potrebe da se ulazi u pravne rasprave o pojedinačnim rješenjima iz prijedloga, jer je on generalno neprihvatljiv, stav je pravnika Ognjena Tadića.

"Jasan stav Republike Srpske o tome da se mora poštovati Dejtonski mirovni sporazum kada su u pitanju nadležnosti za donošenje imovinskih zakona očigledno se polako počinje prihvatati i u Federaciji BiH, jer evo već sada reteriraju i odustaju od onih ekstremnih rješenja kakve su predlagali Komšić i Bećirović svojevremeno. No i ova sada predložena rješenja nisu usklađena sa Dejtonskim mirovnim sporazumom", kazao je pravnik Ognjen Tadić.

Vlasništvo nad imovinom nije samo pravno i ustavno pitanje nego je to pitanje opstanka srpskog naroda, kažu iz Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH.

"Pričati priču kako će eto biti nešto upisano, BiH kao vlasnik, pa će oni dati Republici Srpskoj da nešto koristi, zna se šta je korisnik , korisnik je onaj ko koristi, vlasnik mu dao, pa sutra vlasnik može odlučiti da više nije korisnik taj i taj", jasan je predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH Đorđe Radanović.

Jedini legalan i prihvatljiv način definisanja ovog pitanja jeste sporazum između Republike Srpske i Federacije BiH, a koji bi kasnije mogao biti potvrđen i u Parlamentarnoj skupštini BiH, poručuje Radovan Kovačević. To je, kako kaže, crvena linija Republike Srpske. Dalje od Ustava BiH i njim zagarantovanih prava Srpskoj nećemo ići.

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Đorđe Radanović

Milorad Dodik

Marko Romić

imovina

Republika Srpska

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